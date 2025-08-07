2025年08月07日 10時42分 ネットサービス

Googleが日本の大学生に月額2900円の「Google AI Pro」を1年間無料で提供、さらにGeminiをカンニングではなく学習のお供にするべく「ガイド付き学習」モードを追加



現地時間の2025年8月6日、Googleがアメリカ・日本・インドネシア・韓国・ブラジルの学生が学習にAIを最大限利用することができるように、「Google AI Pro」を1年間分無料で提供すると発表しました。これに合わせて、Googleは学生がAIを学習に利用する際に便利な機能を追加しています。



3 new Google Gemini app AI tools for students

https://blog.google/products/gemini/new-gemini-tools-students-august-2025/





Google would like you to study with Gemini instead of cheat with it | The Verge

https://www.theverge.com/news/732182/google-gemini-ai-guided-learning-education



Googleは、月額2900円の有料サブスクリプションプランであるGoogle AI Proを1年間無料でアメリカ・日本・インドネシア・韓国・ブラジルの大学生に提供すると発表しました。Google AI ProではGeminiで最高性能のモデルを利用したり、Deep Researchをフル活用したり、Veo 3 Fastへの制限付きアクセスによる動画生成を利用したりすることが可能。GoogleのAIを利用できるというだけでなく、Googleフォト、Googleドライブ、Gmailで合計2TBのストレージを利用することもできます。





利用資格があるという人は以下のページから申し込み可能で、申し込み期限は2025年10月6日です。



Google One のプラン

https://one.google.com/ai-student?hl=ja-JP





これに加えて、Geminiを学生の学習のお供にするための新機能も発表されました。



◆1：ガイド付き学習モードでより深い理解を築く

ガイド付き学習モードを有効にすると、GeminiがパーソナルなAI学習パートナーのように機能します。Geminiはユーザーに単に素早く答えを返すのではなく、深い理解を育むのに役立つように回答を出力。問題を段階的に分解し、ニーズに合わせて説明を調整することで概念の背後にある「方法」と「理由」を理解できるように支援してくれます。



ガイド付き学習モードは赤枠部分から有効にできます。





コースファイルを使った学習ガイドの作成から、難しい概念を動画やビジュアルで解説することまで可能です。





◆2：統合されたビジュアルで学習を生き生きとさせる

Geminiでは高品質な画像、図表、YouTube動画を回答に自動的に組み込むことで、より豊かで魅力的な学習体験を提供します。光合成のプロセスや細胞の構成といった複雑なトピックについて質問すると、Gemini は積極的にビジュアルを織り交ぜ、理解を助けてくれます。



◆3：役立つ試験対策ツールで賢く勉強する

Geminiを使えば、問題の回答やその他の授業資料に基づいてフラッシュカードや学習ガイドを瞬時に作成可能。重要な概念を復習したり、学習内容を効果的に強化したりすることができます。



実際にGeminiの試験対策ツールを使うとどんな風に効果的に学習できるようになるのかは以下の動画を見ればわかります。



Study smarter with helpful exam prep tools - YouTube

