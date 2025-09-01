栗の甘さがバニラアイスと絡むハーゲンダッツの「ミニカップ『マロン＆クレームシャンティ』」試食レビュー
2025年9月2日(火)、栗の繊細な味わいを楽しめるというアイス「ミニカップ『マロン＆クレームシャンティ』」がハーゲンダッツから登場します。一足先にハーゲンダッツから提供してもらったので、実際に味わってみました。
これが「ミニカップ『マロン＆クレームシャンティ』」。
原材料はクリーム、マスカルポーネチーズ、バニラ香料など。
他にも粒入りマロンソースなどが使われています。
カロリーは1食あたり258kcalです。
中身はこんな感じ。
ベースとなるのはクリーミーなバニラアイス。甘さは強くなく控えめで、食べた後にバニラがほんのり香る感じ。バニラの控えめな甘さが引き立てるのがマロンソースの甘さで、餡子のような繊細な栗の味わいが感じられます。マロンの柔らかい粒が砕ける食感もあり、飽きさせない作りになっていました。
「ミニカップ『マロン＆クレームシャンティ』」は2025年9月2日に発売される予定。希望小売価格は税込351円です。
