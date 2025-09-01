2025年09月01日 11時30分 試食

栗の甘さがバニラアイスと絡むハーゲンダッツの「ミニカップ『マロン＆クレームシャンティ』」試食レビュー



2025年9月2日(火)、栗の繊細な味わいを楽しめるというアイス「ミニカップ『マロン＆クレームシャンティ』」がハーゲンダッツから登場します。一足先にハーゲンダッツから提供してもらったので、実際に味わってみました。



これが「ミニカップ『マロン＆クレームシャンティ』」。





原材料はクリーム、マスカルポーネチーズ、バニラ香料など。





他にも粒入りマロンソースなどが使われています。





カロリーは1食あたり258kcalです。





中身はこんな感じ。





ベースとなるのはクリーミーなバニラアイス。甘さは強くなく控えめで、食べた後にバニラがほんのり香る感じ。バニラの控えめな甘さが引き立てるのがマロンソースの甘さで、餡子のような繊細な栗の味わいが感じられます。マロンの柔らかい粒が砕ける食感もあり、飽きさせない作りになっていました。





「ミニカップ『マロン＆クレームシャンティ』」は2025年9月2日に発売される予定。希望小売価格は税込351円です。

