カラメルチョコレートがパリッとはじけるハーゲンダッツの「クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』」試食レビュー
2025年11月4日、ハーゲンダッツから「クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』」が登場します。「甘くほろ苦いカラメルとバターオイルを加えたカラメルバターアイスクリームに、酸味のあるしっとりとした食感のカラメリゼりんご果肉を加え、ほろ苦いカラメルコーティングで包み、ウエハースでサンド」したアイスになっているとのことで、一足早くハーゲンダッツから提供してもらったこの品を実際に食べてみました。
これが「クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』」。
原材料はホワイトチョコレートコーチング、りんごプレザーブ、カラメルチョコレートコーチングなど。
カロリーは235kcalです。
箱の中には包装されたアイスが入っていました。
全体像はこんな感じ。コーティングされたアイスがウエハースにサンドされている形。
包丁で切って断面を見てみました。黄色いカラメルバターアイスクリームをカラメルチョコレートが包んでいます。ウエハースの「ザクッ」、カラメルチョコレートの「パリッ」とした食感が楽しいアイスで、おやつ時にぴったり。カラメルのほろ苦さが最後まで続く味わいで、ほのかにバターが香るのもグッド。りんごはカラメルを邪魔しない控えめな味わいで、甘さをちょっぴり加えていました。
「クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』」の希望小売価格は税込351円で、2025年11月4日から販売されます。
