2025年10月30日 11時32分 試食

カラメルチョコレートがパリッとはじけるハーゲンダッツの「クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』」試食レビュー



2025年11月4日、ハーゲンダッツから「クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』」が登場します。「甘くほろ苦いカラメルとバターオイルを加えたカラメルバターアイスクリームに、酸味のあるしっとりとした食感のカラメリゼりんご果肉を加え、ほろ苦いカラメルコーティングで包み、ウエハースでサンド」したアイスになっているとのことで、一足早くハーゲンダッツから提供してもらったこの品を実際に食べてみました。



クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』、バー『ザッハトルテ』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs

https://www.haagen-dazs.co.jp/company/newsrelease/2025/1002.html



これが「クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』」。





原材料はホワイトチョコレートコーチング、りんごプレザーブ、カラメルチョコレートコーチングなど。





カロリーは235kcalです。





箱の中には包装されたアイスが入っていました。





全体像はこんな感じ。コーティングされたアイスがウエハースにサンドされている形。





包丁で切って断面を見てみました。黄色いカラメルバターアイスクリームをカラメルチョコレートが包んでいます。ウエハースの「ザクッ」、カラメルチョコレートの「パリッ」とした食感が楽しいアイスで、おやつ時にぴったり。カラメルのほろ苦さが最後まで続く味わいで、ほのかにバターが香るのもグッド。りんごはカラメルを邪魔しない控えめな味わいで、甘さをちょっぴり加えていました。





「クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』」の希望小売価格は税込351円で、2025年11月4日から販売されます。

