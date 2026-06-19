2026年06月19日 21時00分 メモ

アメリカのエネルギー当局がデータセンターへの電力供給を加速するよう電力会社に指示



アメリカの連邦エネルギー規制委員会が送電網運営者に対し、データセンターなどの非常に大規模なエネルギー消費施設を迅速に送電網へ接続するための新たなプロトコルを検討するよう命じました。



Grid operators are ordered to speed power to energy-hungry AI data centers | AP News

https://apnews.com/article/power-electricity-ai-plants-data-centers-grid-506e3d206871111f15c3c62fc5368be5



Top US energy regulator pushes grids to overhaul data center power rules | Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/top-us-energy-regulator-pushes-grids-overhaul-data-center-power-rules-2026-06-18/



連邦エネルギー規制委員会が作成した「理由説明命令」案は、管轄下の6つの地域送電網に対し、大規模電力消費者への電力供給プロセスを正当化するか、または見直すよう指示するものです。送電網事業者と送電設備所有者は命令から60日以内に、現在の規則が正当である理由、または変更を行う予定があるかどうかを説明する必要があります。



これまでの規制ではAIインフラから生じる膨大な電力需要に対応できるようにはなっておらず、一部地域では送電網への接続に数年かかる場合があります。新しい命令により大規模電力消費施設が迅速に送電網へ接続できる道が開けるとのことです。





連邦エネルギー規制委員会は、この命令の目的について「送電網の安定性やアメリカ国民の電気料金への影響を最小限に抑えつつ、データセンターの接続を加速させることにある」と説明しています。



命令では、大規模電力消費者が自社で発電所を建設するなど独自の電力供給源を確保するための新たな枠組みが奨励されました。また、送電網事業者に対し、既存のインフラを効率的にするために先進技術を導入するよう強く求めています。



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連邦エネルギー規制委員会のメンバーは全会一致でこの案を支持しました。委員長のローラ・スウェット氏は、この投票を「歴史的」と呼び、「州の権利を尊重しながら、信頼性の高い電力供給を維持し、巨大電力利用者の送電網接続コストを一般利用者に負担させない形で、国内の電力市場を未来へ前進させるものです」と述べました。



テクノロジー企業は引き続きデータセンターの建設と設備投資を拡大していますが、建設の遅れや、許認可の遅延、地域住民の反対、部品や熟練労働者不足といった障害によって、プロジェクトが停滞していることを示す証拠もあります。



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