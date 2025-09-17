2025年09月17日 22時40分 試食

甘さがほろ苦さでクッと引き立つ「MOW クリーミーキャラメルラテ」を食べてみた



森永乳業のアイスクリーム「MOW(モウ)」シリーズに、「MOW クリーミーキャラメルラテ」が2025年9月15日(月)から新たに加わったので、買ってきて食べてみました。



「MOW（モウ） クリーミーキャラメルラテ」 9月15日(月)より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-4586.html



パッケージはこんな感じです。





原材料は乳製品、水あめ、砂糖、植物油脂、キャラメルソース、加糖卵黄、コーヒー、食塩、香料、カラメル色素となっていました。





1カップ140mlで205kcalです。





カップのふたはこんな感じ。「M」と「W」をあしらったしゃれたデザイン。





ふたをはがすと茶色いアイスが姿を見せました。





口に運ぶと、MOWシリーズらしい濃厚な甘みが口に広がり、その合間からコロンビアコーヒーを100％使用したというコーヒーの風味の苦みが顔をのぞかせ、さらに甘さに深みを与えてくれて、食べごたえは十分です。





「MOW クリーミーキャラメルラテ」は税込198円で、2025年9月15日(月)からコンビニエンスストアや量販店などで販売されています。



なお、Amazonでは18個セットが3980円(1個あたり221円)で販売されていました。



Amazon.co.jp: 森永乳業 MOW クリーミーキャラメルラテ140ml×18個 : 食品・飲料・お酒





楽天市場では同じく18個セットが税込・送料無料で3456円(1個あたり192円)での取り扱いがありました。



森永乳業 MOW クリーミーキャラメルラテ 140ml×18個 | アイス アイスミルク 期間限定 キャラメル カフェラテ コーヒー風味 モウ カップアイス スイーツ デザート まとめ買い



