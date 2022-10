外はパリパリ中はトロトロな超濃厚ミルク味のハーゲンダッツ「リッチミルク クランチ」試食レビュー

・関連記事

砕いたカントリーマアム入りのアイスをビスケットで挟んだ「カントリーマアム アイスサンド」を食べてみた - GIGAZINE



もっちりアイスに甘辛みたらしソースがよく合う「菊乃井無碍山房監修 雪見だいふく匠のみたらし」試食レビュー - GIGAZINE



15周年を迎えたマクドナルドの三角チョコパイから新作「白の王様」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



全身紫色のハロウィンらしい「パープル ハロウィン フラペチーノ」がスターバックスで登場したので飲んでみた - GIGAZINE



ミルキーな練乳と爽やかなカルピスが相性バツグンに融合した「カルピスと森永ミルクれん乳」を飲んでみた - GIGAZINE



2022年10月28日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.