2022年10月28日

YouTubeが信頼できる医療専門家が作成した動画をより多くのユーザーに届けるためのライセンスプログラムを開始



信頼できる医療専門家が作成した動画をより多くの視聴者に届けるために、YouTubeは「信頼できる情報源からの情報をベースにした動画を作成している健康関連チャンネル」を優遇するライセンスプログラムを開始しました。



健康に関連するアドバイスとして最も信頼できるものは、間違いなく医療専門家からのものです。ただし、医療専門家からの情報は、主に病院へ行かなければ入手することができません。また、多くの人は健康に関する何かしらの意思決定を下す際、病院へ行って専門家からのアドバイスを受ける前に、自分自身の判断で行います。





そのため、YouTubeは誰でも高品質の健康関連情報にアクセスできるように、医療専門家と連携して高品質な健康関連コンテンツをユーザーに届けるために「YouTube Health」を立ち上げています。



さらに、YouTubeは特定カテゴリの医療専門家と健康情報提供者が、自身のYouTubeチャンネルが正確な健康関連情報を提供していることを示すことができるように、ライセンスプログラムを開始すると発表しました。



YouTubeのライセンスプログラムで認可されたチャンネルのコンテンツには、動画下部に「情報パネル」が表示されます。情報パネルは以下のような、動画の情報源がどこかを示すものです。





さらに、認可されたチャンネルのコンテンツは、健康関連のトピックを検索した際に、以下のように強調表示されることとなります。これにより、ユーザーはYouTube上での健康情報の検索がより簡単になり、ライセンスを受けたチャンネルはその他のチャンネルよりも優位な位置に動画を表示してもらうことが可能となります。





この医療専門家向けのライセンスプログラムは、アメリカでは2021年からスタートしていたものの、これまでは教育機関・公衆衛生機関・病院・政府機関といった一部の組織のみが利用可能な制限されたプログラムでした。しかし、これからはより幅広い医療専門家がプログラムを利用可能となるため、ライセンスを受けたチャンネルとそうでないチャンネルの格差はより大きなものとなります。



ライセンス申請者は、医療専門学会評議会、全米医学アカデミー、世界保健機関(WHO)が定めるベストプラクティスに従う必要があり、さらに自身のYouTubeチャンネが良好な状態である必要もあります。



ライセンス申請はアメリカでは2022年10月27日からスタートし、その他の国と地域でも今後ライセンス申請が徐々に可能となっていく予定です。