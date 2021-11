ハーゲンダッツの2層のパリパリチョコにとろっとアプリコットソースをはさんだ濃厚チョコアイスバー「ザッハトルテ」試食レビュー

・関連記事

ハーゲンダッツから甘みたっぷりの蜜芋ソースに香ばしいクッキーでタルト風に仕上げた「蜜いものタルト」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



いちごの甘酸っぱさと華やかな香りが優しい甘みのチョコレートと相性抜群な「いちごのサンダー」試食レビュー - GIGAZINE



強烈な甘味とドロリとした食感を楽しめる新感覚ドリンク「飲むパンケーキ」を飲んでみた - GIGAZINE



濃厚にとろける安納芋とアールグレイがベストマッチな「アールグレイ香る安納芋のチーズタルト」試食レビュー - GIGAZINE



「飲む大学芋」がローソンから登場、大学芋そのものがゴロッと入った驚異のドリンク - GIGAZINE

2021年11月10日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.