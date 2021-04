2021年04月30日 11時06分 ネットサービス

Amazonプライム・ビデオの再生時間は前年比70%増&クラウド事業は32%成長などAmazonのすさまじい成長がわかる四半期決算報告が公開中



Amazonが2021年4月29日付けで、2021年第1四半期の決算報告を発表しました。売上高は前年同期比44%増加の1085億ドル(約11兆8000億円)で、特にクラウド事業の飛躍と、Amazonプライムの伸びが注目されています。



以下が決算報告書。2021年第1四半期におけるAmazonの純売上高は1085億ドルで、2020年の第1四半期は750億ドル(約8兆1600億円)だったので、全体として44%増。2021年第2四半期の純売上高はさらに伸び、1100~1160億ドル(約11兆9700億~12兆6200億円)ほどになると予想されています。





また純利益も、前年同期が25億ドル(約2700億円)だったのに対し今期は81億ドル(約8800億円)を記録しており、大きな成長をみています。





特にクラウド事業の成長が目覚ましく、アナリストは今期は28%の成長が見込めると予測していましたが、実際にはそれを超えて売上高が32%成長し、135億ドル(約1兆4700億円)に到達。収益全体の12%を占めました。なお、営業利益は41.6億ドル(約4500億円)とのこと。





またAmazonプライムの加入者が2億人を突破したと2021年4月16日に発表されましたが、新たに、プライム・ビデオのストリーミング時間が前年比で70%増加していることも発表されました。Amazonプライムの加入者すべてがプライム・ビデオを利用しているわけではありませんが、過去1年間に約1億7500万人の加入者がストリーミングを行ったとのことです。



また、近年はAmazonの広告ビジネスの収益性の高さが注目されていますが、今期もその成長がみられました。Amazonの事業における「その他」のユニットは主に広告ビジネスで構成されていますが、売上高は前年比77%増の69億ドル(約7500億円)超え。これはTwitterの7倍にあたるとのことです。



大きな成長があったAmazonですが、一方で労働組合の結成や独占禁止法違反での訴訟など、多くの問題も抱えており、2021年第3四半期にはジェフ・ベゾスCEOが退任することも発表されています。