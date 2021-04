2021年04月30日 10時58分 メモ

燃えさかる家の前でほほえむ少女「Disaster girl」が元ネタ写真をNFTとして5000万円で販売

by Dave Roth



巨大な炎に包まれる家と懸命に消火活動を行う消防隊を背景に不気味にほほ笑む少女「Disaster Girl(災いの少女)」は、インターネット・ミームとして広く知られています。このDisaster Girlことゾーイ・ロスさんが、オリジナルの写真データを非代替性トークン(NFT)として、50万ドル(約5400万円)で販売しました。



「Disaster Girl」の元となった写真は、アマチュア写真家であるロスさんの父親によって、2005年1月にノースカロライナ州にあるロスさんの自宅近くの火事現場で撮影されました。ロスさんの父親はこの写真を「FireStarter」というタイトルで、2007年に画像ホスティングサービスのZoomrにアップロードしました。





その後、2008年に写真雑誌の「JPG Magazine」が2008年の写真コンペティションに「FireStarter」を選出したことで、Disaster Girlは世界中に知られるようになり、大量のコラージュ画像が作られることとなりました。



実際にどんなコラージュ画像が作られたのかは、以下のムービーを見るとよくわかります。



火事の現場で意味ありげなほほ笑みを浮かべていたロスさんは記事作成時点で21歳で、ノースカロライナ大学で平和・戦争・防衛について研究しているとのこと。



インターネットミームをまとめるサイト・Know Your Memeは、2020年12月にロスさんにインタビューを行っています。そのインタビューの中でロスさんは「知っている人が皆SNSなどで私の写真を見たと言っているのには非常に奇妙な感覚を覚えます」と答えています。





また、ロスさんはインタビューに対して、「子どもの頃の写真がインターネットに出回りまくっていることについて、私の両親はいつも冷静でした。私たちはそれが制御できるものではないことを知っていたので、全く気にしませんでした。もちろん私が容認しない方法で私の写真を使っている人もいますが、私や両親は、私の顔がインターネット・ミームになっているからといって、私の意見が反映されているとは限らないことを知っています」と答えました。



そして、ロスさんはニューヨーク・タイムズへのインタビューで、「NFTとしてオリジナルの写真データを販売し、その売上から学生ローンの返済と慈善団体への寄付を行うつもりです」と語っています。



「FireStarter」のNFTを購入したのはドバイを拠点とする音楽スタジオの3F Music。3F Musicは他にもインターネット・ミーム「Overly Attached Girlfriend」のNFTを41万1000ドル(約4400万円)で、ニューヨーク・タイムズのコラムのNFTを56万ドル(約6000万円)で購入しています。



3F Musicはニューヨーク・タイムズに対して「私たちの経営陣は、自分たちのビジネスを推進するだけでなく、アーティストやアート市場をサポートする技術的な動きに合わせて成長しなければならないと考えており、高い知識と経験を持つアートアドバイザーたちと常に提携しています」とコメントしました。