ベゾス氏率いる「Blue Origin」がいよいよ商用宇宙飛行のチケット販売へ

・関連記事

Amazonのジェフ・ベゾス氏が宇宙ベンチャーBlue Originで女性初の月面着陸を行うことを示唆 - GIGAZINE



Amazonのジェフ・ベゾスCEOが新型の月面着陸機「Blue Moon」のデザインを発表 - GIGAZINE



Amazon創業者ベゾス氏の「Blue Origin」が新型の垂直着陸ロケット「New Glenn」の3DCGムービーを公開 - GIGAZINE



ガンダムに登場した「スペースコロニー」のモデルがジェフ・ベゾス氏の宇宙進出構想のベースになっている - GIGAZINE



無重力空間&月重力下の両方で使える「宇宙用トイレ」に関する斬新なアイデアをNASAが募集中 - GIGAZINE



NASAが月軌道上の宇宙基地「月軌道プラットフォームゲートウェイ」のモジュール発注契約を交わす - GIGAZINE



Amazonが3000以上の人工衛星で全地球をインターネットで網羅する「Project Kuiper」を始動 - GIGAZINE



2021年04月30日 10時39分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.