【訃報】絵本「はらぺこあおむし」の作者であるエリック・カール氏死去

・関連記事

挿絵に隠された謎を解いてリアルに宝探しをする絵本が生んでしまった衝撃の歴史 - GIGAZINE



小さな子どもの頭脳を育む効果的な「読み聞かせ」のコツとは? - GIGAZINE



大人の鑑賞に堪えるクオリティのとびだすポップアップ絵本「雪の結晶」 - GIGAZINE

2021年05月27日 11時02分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.