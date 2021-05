NVIDIAが「売上高が前年同期比84％増」を記録したと四半期決算で報告

現地時間2021年5月26日、半導体大手のNVIDIAが2021年度の第1四半期決算(2月~4月)を発表しました。ゲーム部門における売上高は前年同期比106%増という驚異的な伸びを記録し、総売上高は前年同期比84%増となっています。 NVIDIA Announces Financial Results for First Quarter Fiscal 2022 | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2022 NVIDIAが新たに発表した決算報告書によると、2021年第1四半期における総売上高は、前年同期比84%増、前期比13%増の56.6億ドル(約6180億円)を記録。純利益も前年同期比107%増、前期比18%増の23.1億ドル(約2520億円)で、同社の躍進が数値に顕著に表れています。 減損等特殊要因による損益を控除したnon-GAAPベースでのまとめが以下。

・関連記事

NVIDIAが過去最高の売上高をたたき出す、ゲームとデータセンター事業で特に大幅な収益増を記録 - GIGAZINE



NVIDIAが売上高過去最高を報告、2020年第3四半期決算にて - GIGAZINE



約4兆2000億円が動いたNVIDIAのArm買収にイギリス政府が「国家安全保障上の懸念」を理由に介入 - GIGAZINE



NVIDIAがAmpereベースの新GPU「RTX A5000」など8種を発表 - GIGAZINE



2021年05月27日 11時10分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.