ビル・ゲイツが選ぶ「人生で最高の5冊の本」

Microsoftの創業者で読書家としても知られるビル・ゲイツ氏は、毎年11月の終わり頃に「今年読んだ最高の本」を紹介してきました。そんなゲイツ氏が、2022年には今年読んだ本ではなく「 人生で最高の本 」を5冊紹介しています。 5 of my all-time favorite books | Bill Gates https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Holiday-Books-2022 ◆大人向けSF入門に最適な本「 異星の客(原題:Stranger in a Strange Land) 」

・関連記事

ビル・ゲイツが選ぶ「2021年に読んだ記憶に残る5冊の本」 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが「2021年夏に読むべき本5冊」を発表 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが選ぶ「2020年夏に読むべき本5冊と読む価値がある本8冊」 - GIGAZINE



「この夏読むべき5冊の本」をビル・ゲイツが発表 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが選ぶ「2018年に読んだ記憶に残る5冊の本」 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが「夏の5冊」として選んだ「テーマは重いが楽しく読書できる短い本」のリスト - GIGAZINE



ビル・ゲイツが「ここ10年で読んだ最高の一冊」を発表、選ばれた「永遠のお気に入り」とは? - GIGAZINE



ビル・ゲイツが選ぶ「2017年に読んだ記憶に残る5冊の本」 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが選ぶ「2016年に読んだ記憶に残る5冊の本」 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが選ぶ「2015年に読んだ記憶に残る6冊の本」 - GIGAZINE



ビル・ゲイツ氏が選ぶ「2014年に読んだ記憶に残る5冊の本」 - GIGAZINE



ビル・ゲイツ氏が選ぶ「2013年に読んだ記憶に残る7冊の本」 - GIGAZINE



2022年12月01日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.