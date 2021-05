2021年05月27日 10時57分 ネットサービス

Twitterの音声会話機能「スペース」がブラウザ版でも利用可能に



Twitterが現地時間の2021年5月26日、リアルタイムの音声会話機能「Space(スペース)」がPCやモバイルのブラウザ版Twitterからでも利用できるようになると発表しました。







You can join Twitter’s Clubhouse-like Spaces rooms from a browser starting Wednesday - The Verge

https://www.theverge.com/2021/5/26/22455799/twitter-spaces-web-browser-clubhouse-social-audio-room



スペースは「Twitter版Clubhouse」とも呼ばれている音声会話機能であり、ホストが主催する部屋にユーザーが入って「リスナー」として話を聞くことができるほか、参加しているユーザーも申請を行って承認されれば「スピーカー」として会話に参加することができます。



これまではiOS版またはAndroid版のTwitterアプリでのみスペースを利用することができましたが、スペース公式アカウントは5月26日、「本日より、スペースは『Twitter.com(モバイルウェブ、デスクトップウェブ)』にてスペースを利用することができます」と述べ、スペースがPCやモバイルのブラウザからでも利用になると発表しました。



ブラウザ版では、フォローしているユーザーがスペースを始めた際の告知ツイートや、「twitter.com/i/spaces/」と検索して表示されるツイートからスペースに入ることができます。





気になるスペースがあったらクリックして……





「このスペースに参加」をクリック。アプリ版と同様に、開始する前にマイクはオフになる仕組みです。





PCからスペースに参加すると画面の右側にスペースの参加者一覧が表示され、TLなどを見ながらスペースを聞くことができます。なお、UIは画面サイズに合わせて調整されるとのことで……





画面サイズを変更すると、スペースの表示位置もそれに合わせて変わりました。





退出する際は右上の「削除」をクリックすればOKです。





なお、海外メディアのThe VergeがTwitterに問い合わせたところ、記事作成時点ではブラウザ版からスペースに参加することはできるものの、自分でスペースをホストすることはできないとのことです。