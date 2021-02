2021年02月10日 10時56分 メモ

「テスラがビットコインを買う」という情報が事前に流れていた件は単なるデマと投稿者が認める



テスラが1577億円相当のビットコインを購入した件に関連して、2021年1月時点で「うちの会社(テスラ)がビットコインを買う」という内部情報めいたものがソーシャルニュースサイト・Redditに投稿されていたことが注目を浴びています。しかし、これはテスラとは無関係の学生がLSDを使用しながら投稿したデマだったと、本人にインタビューを行ったニューヨークポストが報じました。



問題となっている投稿はTSLAinsiderというユーザーが2021年1月2日に行ったもの。「うちの会社が80億ドル(約8400億円)相当のビットコインを買う」というタイトルは残っていますが、内容は「不適当である」というモデレーターの判断によって削除済みです。



削除された内容は「私はテスラの研究開発部門で働くソフトウェア開発者です。過去72時間に、我が社は2万4701BTCを平均価格3万3142ドルで購入しました」「もし新聞に掲載されたら、ビットコインの価格はさらに高騰すると思います」といったものでした。





投稿者が何者なのかは当初不明でしたが、ニューヨークポストはTSLAinsider氏へZoomを用いたインタビューを実施。その正体が、テスラとは無関係な24歳のドイツ人学生・ヘンドリック氏であると報じました。TSLAinsiderがRedditに行った「I TOLD YOU SO」という謎の投稿は、このインタビュー時に身元を証明するためのものだそうです。







インタビューによると、ヘンドリック氏はガールフレンドとともにLSDを使用中、イーロン・マスク氏とビットコイン推進派として知られる実業家のマイケル・セイラー氏のTwitterでのやりとりを目撃。「マスク氏はビットコインを買うべきだろう」と考え、また、マスク氏がビットコインに投資するという直感もあって、当該投稿を行ったとのこと。



ヘンドリック氏の投稿は、実際にテスラがビットコインを購入したことで注目を浴びることになりました。これについてヘンドリック氏は「ちょっと面白くて、怖いです」とコメントしています。なお、ヘンドリック氏自身も10代のころからビットコイン投資家で、ビットコインを購入する決断をしたマスク氏のことを称賛しています。