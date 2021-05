2021年05月18日 11時35分 メモ

ビットコインが一時ピークから30%下落、相場がイーロン・マスクの発言に振り回されているとの指摘



2020年5月18日、ビットコインの価格が一時4万3000ドル(約470万円)を割り込み、2021年4月中旬に記録した6万3000ドル(約690万円)から約30%の下落を記録しました。ビットコイン相場が急落した背景には、テスラのイーロン・マスクCEOの発言に起因する混乱や、暗号資産(仮想通貨)絡みの巨額詐欺の横行があると指摘されています。



Bitcoin at February lows after Musk tweets; AT&T merging WarnerMedia with Discovery– as it happened | Business | The Guardian

https://www.theguardian.com/business/live/2021/may/17/bitcoin-tumbles-musk-tweets-ftse-reopening-stock-markets-inflation-business-live



Spotting cryptocurrency investment scams | FTC Consumer Information

https://www.consumer.ftc.gov/blog/2021/05/spotting-cryptocurrency-investment-scams



Elon Musk impersonators have stolen more than $2 million in cryptocurrency since October - The Verge

https://www.theverge.com/2021/5/17/22440425/elon-musk-impersonator-cryptocurrency-bitcoin-twitter-scam-report-ftc



Elon Musk Controls Bitcoin and Dogecoin Prices With Pure Magic - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-17/elon-musk-controls-bitcoin-and-dogecoin-prices-with-pure-magic



以下は、5月17日から18日にかけてのビットコインの値動きを表したチャートです。ビットコインの価格は一時4万3000ドルを下回り、2021年2月以来約3カ月ぶりの低価格で取引されました。





報道によると、ビットコインの価格が下落したのは投資家がマスク氏の言動を不安視したからとのこと。マスク氏は3月24日に、テスラがビットコインでの決済に対応することを明らかにしましたが、テスラはそれからわずか49日後にサポートの停止を発表しました。これにより発生した相場の急変動により41兆円あまりの資金が流出するなど、仮想通貨市場は大きな混乱に見舞われたことが判明しています。



テスラが「ビットコインでの自動車購入」を停止した後に40兆円が吹っ飛ぶ、イーロン・マスクはTwitter上で弁明 - GIGAZINE





マスク氏はさらに、テスラがビットコインを売却することをほのめかすツイートに対して「確かに」と返信。これが、ビットコインを売却する動きに拍車をかけました。





しかしその後、マスク氏が「テスラはビットコインを売っていません」と表明したことで、ビットコイン相場は持ち直しましたが、記事作成時点でも4万5000ドル(約500万円)を下回るなど軟調に推移しています。





こうした事態に追い打ちをかけているのが、多発する仮想通貨関連の詐欺です。アメリカの連邦取引委員会(FTC)は5月17日に、「2020年10月以降、仮想通貨に関する詐欺が7000件以上報告されており、合計で8000万ドル(約87億3200万円)の被害が発生しています」とのレポートを発表しました。こうした被害の中には、マスク氏になりすましたSNS投稿などにより、合計200万ドル(約2億1800万円)が詐取された事件も含まれています。



マスク氏が仮想通貨市場にもたらす影響について、Bloombergのコラムニストであるマット・レヴィン氏は「マスク氏がほんの気まぐれでビットコインやドージコインの価格を動かし続ける力は、本当に前例のない、驚くべき、ほとんど魔法のようなものです」とコメントしました。



ドージコインとは、インターネットミーム「Doge(ドージ)」を元にした仮想通貨で、その開発や運営にはマスク氏も積極的に関与していることが知られています。その由来から、ドージコインは当初「ジョーク通貨」と呼ばれていましたが、マスク氏が度々ドージコインに言及したことから、近年に入り急速に注目を集めています。



マスク氏は、ビットコインを巡る言動を批判するツイートに対し、「こういう不愉快なスレッドを見ると、全部ドージコインに突っ込みたくなります」とツイートしました。