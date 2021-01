2021年01月26日 15時00分 ネットサービス

Reddit民が空売りヘッジファンドを狙い撃ち、世界最大のゲーム小売チェーンの株価が5日間で3倍を記録



世界最大のビデオゲーム販売チェーンであるGameStopの株価が5日間で3倍という急騰を見せました。この急騰は、4億3000万人という月間アクティブユーザー数を誇る英語圏のソーシャルブックマークサイトRedditの個人投資家集団によって引き起こされたとみられており、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)という逆風を理由にGameStopの株価下落に張り込んだヘッジファンドが大敗を喫したと報じられています。



GameStop (GME) Stock Price Surge Defies Analysts as Reddit Gets Last Laugh - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-25/gamestop-melt-up-leaves-wall-street-price-analysis-in-shambles



How Reddit's WallStreetBets Pushed GameStop (GME) Shares to the Moon - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-25/how-wallstreetbets-pushed-gamestop-shares-to-the-moon



How Reddit and WallStreetBets blew up GameStop’s stock - Vox

https://www.vox.com/the-goods/22249458/gamestop-stock-wallstreetbets-reddit-citron



Why Has GameStop's Stock Gone Up So High Recently? | Time

https://time.com/5933242/gamestop-stock-gme/



GameStopはアメリカやEUなどに5000軒以上の実店舗を構える世界最大のビデオゲーム販売チェーンでしたが、近年はオンラインゲームやゲームのダウンロード販売などの登場を機に売上が減少。さらに2020年に入ってからはCOVID-19の流行によって実店舗の需要減が加速し、経営難どころか「倒産秒読み」とまでいわれていました。





GameStopの株価に転機が訪れたのが2020年9月。ペットフード小売大手Chewyの共同創立者ライアン・コーエン氏がGameStopの株を580万株も取得し、GameStockの株価は突如24%も急上昇。この急騰の後は目立った動きは見られませんでしたが、Reddit内の株価とオプション取引に関するコミュニティであるr/WallStreetBetsでは「GameStopの株価はそのうち上がる」という予測が優勢となったとのこと。



次にGameStopの株価に大きな動きが見られたのは2021年1月上旬。前述のコーエン氏が満を持してGameStopの代表取締役に就任したという報道とほぼ同時期に、Reddit内に「一般公開された情報によると、ヘッジファンドがGameStop株を空売りしている」という情報が広がりました。空売りは「株をあらかじめ売っておいて、後に買う」という行為で、主に株価の下落を予測して実行されるものです。そのため、この時点では機関投資家の多くが「GameStopの株価急騰は一時的なものであり、後に必ず下落する」と見ていました。



この機関投資家の意見を代表しているのが、株式解説を専門とするCitron Researchの報道です。同社は2021年の幕開け以降、わずか1週間で株価が2倍になったGameStopに対して「GameStopの株を購入する人が勝負が下手である5つの理由をお教えします。株価はすぐに元通りになるでしょう」と発表し、ライブストリーミングの中で詳しい解説を行いました。





この発表の直前にもCitron ResearchがReddit上の動きを揶揄したため、ユーザーが反発。Citron Researchの発表後、GameStopの株は数分で数百万株が売買され取引が4度も停止。急騰騒ぎを受けて、空売りを行った投資家による損切りの買い戻しがさらに株価の上昇を引き起こすという「ショートスクイーズ」が起こり、株価の上昇は雪だるま式に加速。最終的に「5日間で3倍」という記録的な暴騰を見せました。





GameStopの株式は経済的であると同時に文化的・社会的な意味合いを持つ株を指す「ミーム株」と呼ばれ、Reddit上には一連の騒動で30万ドル(約3100万円)を稼ぎ出したというユーザーまで登場。GameStopの株価下落を見込んでいたヘッジファンドの涙を喜ぶお祭り騒ぎが繰り広げられています。