RobinhoodがGameStopの株取引凍結で30件以上もの訴訟に直面



株取引アプリのRobinhoodが、株価が急騰したGameStopの株取引を制限したことで少なくとも30件以上の訴訟を提起されていると報じられています。さらに、民主党所属のエリザベス・ウォーレン上院議員が、取引制限について説明をするようRobinhoodに要求した公開書簡を発表しました。



アメリカのビデオゲーム販売チェーンであるGameStopは、業績不振による株価の低迷が見込まれていましたが、2021年1月下旬にオンライン掲示板Redditのユーザーが株の購入を呼びかけたことで株価が歴史的な暴騰を記録。GameStopの株価下落を見越して空売りをしていたヘッジファンドが資産の半分以上を失うなど、株式市場は一時大きな混乱に見舞われました。



株取引アプリのRobinhoodは、GameStopを含む一部の銘柄に対する買い注文が殺到し対応ができなくなったため、これらの銘柄の取引を一時大きく制限しました。GameStop株が購入できなくなったとして猛反発するユーザーに対し、Robinhoodは「資金不足が原因であって株の購入を妨げたいわけではなかった」と釈明しましたが収拾はつかず、Google PlayストアにRobinhoodを酷評するレビューが大量に投稿される事態も生じています。



株価が急騰したGameStop株を買い損ねた個人投資家らの怒りは収まらず、一部のRobinhoodユーザーが提訴に踏み切りました。PC関連のニュースを扱っているPC Magazineは2021年2月2日に、「激怒しているインターネットユーザーらは、アプリでの株式購入を制限したとして、Robinhoodに対して30件を超える集団訴訟を提起しています」と報じました。伝えられるところによると、Robinhoodに対する訴訟は2月2日の時点で34件にのぼるとのことです。



最初にRobinhoodを訴えたのは、マサチューセッツ州に住むブレンドン・ネルソン氏です。ネルソン氏は、ニューヨーク州地方裁判所に提出した(PDFファイル)訴状の中で、Robinhoodが「需要が高い株に対する顧客の注文を完全かつ迅速に実行するために、あらゆる努力を払う」ことを怠ったとして、Robinhoodに対して損害賠償を請求しました。



また、RobinhoodがGameStop株の取引を制限したのは、ヘッジファンドに利するためだと考える向きもあります。フロリダ州オーランド地区地方裁判所に提出された訴状では、原告側は「RobinhoodがGameStopなどの株を購入できず売ることしかできないようにしたのは、まさに空売り業者の望み通りでした。誰も株を買うことができなくなれば、株価が上昇することはないので、GameStop株の下落でもうけようとしていたヘッジファンドが損失を広げずにすむからです」と指摘しています。





Robinhoodに対する抗議は、政治家が出てくる事態にまで発展しています。連邦議会の金融サービス委員会で議長を務めるマキシン・ウォーターズ下院議員は、GameStop株を含む銘柄の株価が著しく変動したことをテーマとする公聴会を2月18日にオンラインで開催することを発表。政治に特化したニュースメディアであるPoliticoによると、この公聴会にはRobinhoodのウラジミール・テネフCEOが出席することになっているそうです。



さらに、エリザベス・ウォーレン上院議員は2月2日に、テネフCEOにあてた公開書簡を発表し、その中で「Robinhoodは、投資家を誠実かつ公正に扱い、透明性のある一貫した規則の下で株式市場にアクセスできるようにする責任があります。RobinhoodがGameStopなどの株取引に制限を設けると決定する前に、Robinhoodがヘッジファンド運営会社のCitadelやその関連会社と協議したかどうかを問いただします」と述べて、Robinhoodがヘッドファンドと談合を行ったことを示唆しました。



なお、GameStopの2月2日の終値は前日比60%安の90ドル(約9444円)となり、1月27日の過去最高値である347.51ドル(約3万6471円)から大幅に下落しました。



