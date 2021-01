ゲーム小売チェーンの株価を暴騰させた個人投資家が集まるサーバーをDiscordが削除

Redditユーザーが株式市場に与える影響が注目される中、チャットツールのDiscord上に建てられた「r/WallStreetBets」サーバーがDiscordによって削除されたことが判明しました。Discordにサーバーが削除されたのは金融市場の操作が原因ではなく、ヘイトや差別的なコンテンツの投稿が許可され続けたことが原因だとのこと。 Discordによると、「r/WallStreetBets」サーバーには悪意のある表現や暴力の美化、誤った情報の拡散などのコミュニティガイドラインに反するコンテンツがたびたび投稿されたため、以前からモデレーションチームによる監視下にあったそうです。Discordは数カ月にわたってサーバーの管理者に複数の警告を発しましたが、その後も不快で差別的なコンテンツの投稿が許可され続けたため、サーバーおよび管理者をDiscordから削除したと述べました。 近年ではRedditの個人投資家らがGameStopをはじめとする「あまり人気がない株」に注目し、大勢が一気に株を購入したことで価格が上昇するケースが増えています。GameStop以外では映画館チェーンを運営するAMC Entertainment、ソフトウェアおよび通信機器メーカーのBlackBerry、雑貨小売チェーンのBed Bath&Beyondなどの株価がRedditユーザーの影響で急騰しました。Reddit上における投資ブームは若い世代における株取引アプリのブームを引き起こしており、RobinhoodやWeBull、Freetradeといった投資アプリの利用者が急増しているとのこと。 Online trading app usage surges as Redditors take on Wall Street https://www.cnbc.com/2021/01/27/online-trading-app-usage-surges-as-redditors-take-on-wall-street.html

2021年1月下旬、世界最大のビデオゲーム小売チェーンである「 GameStop 」の株価が急騰し、なんと5日間で3倍になるという驚異的な値動きを見せました。GameStopの株価上昇を推進したのは海外掲示板・ Reddit の個人投資家集団でしたが、チャットツールの Discord はRedditの投資家集団が集まるサーバーを削除したと発表しました。 Discord bans the r/WallStreetBets server - The Verge https://www.theverge.com/2021/1/27/22253251/discord-bans-the-r-wallstreetbets-server GameStopは世界中に5000軒以上の店舗を構える世界最大のビデオゲーム小売チェーンですが、近年ではオンラインゲームやダウンロード販売の増加に加え、新型コロナウイルスのパンデミックの影響を受けて経営が悪化。倒産すらも視野に入る状況でしたが、2020年9月に起業家のライアン・コーエン氏がGameStop株を580万株も取得し、2021年1月上旬にGameStopの代表取締役に就任しました。

2021年01月28日 12時03分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

