2021年01月29日 12時00分 ネットサービス

株価暴騰に対して株取引アプリの「Robinhood」が取引制限を実施するも強い反発を受けて取引再開を決定



2021年1月下旬、海外掲示板のRedditに集まる個人投資家らが、ゲーム小売チェーンのGameStopなどの株式購入を呼びかけ、株価が異常に暴騰する事態となりました。これを受けて、個人投資家から人気を集めている株取引アプリの「Robinhood」が特定の株について取引を制限しましたが、ユーザーや議員から猛反発を受けて取引を再開すると発表しています。



Keeping Customers Informed Through Market Volatility — Under the Hood

https://blog.robinhood.com/news/2021/1/28/keeping-customers-informed-through-market-volatility



Robinhood restricts trading in GameStop, other names involved in frenzy

https://www.cnbc.com/2021/01/28/robinhood-interactive-brokers-restrict-trading-in-gamestop-s.html



一連の出来事の発端となったのは、世界最大のゲーム小売チェーンであるGameStopの株価が、Redditの個人投資家らによる買い入れで5日間で3倍という急騰を見せたことでした。この動きは、「ヘッジファンドがGameStop株の下落を予測して空売りで利益を狙っている」という情報が流れたことで、ヘッジファンドや機関投資家に反発する個人投資家がGameStop株の上昇を目指したものと考えられています。



GameStop株の暴騰によって、空売りを仕掛けたヘッジファンドは損切りせざるを得なくなったとのこと。Redditの個人投資家がこれほど熱心に活動した理由については、「ヘッジファンドや機関投資家への怒り」があるとの分析もされました。



Reddit民が空売りヘッジファンドを狙い撃ち、世界最大のゲーム小売チェーンの株価が5日間で3倍を記録 - GIGAZINE





株価が乱高下する状況を受けて、個人投資家から人気の株取引アプリであるRobinhoodは、GameStopをはじめとする複数の株取引を制限すると発表。特定の株については新たな購入を認めず、株価を売却して清算する「ポジションクローズ」のみを認めるとRobinhoodは通知しました。GameStopの他には映画館チェーンを運営するAMC Entertainment、ソフトウェアおよび通信機器メーカーのBlackBerry、雑貨小売チェーンのBed Bath&Beyondなど、いずれも直近の相場で株価が暴騰している株が制限対象となっています。



しかし、Robinhoodの決定は個人投資家から強く非難され、Google Playのアプリ配布ページに10万件を超える否定的なレビューが投稿されることとなりました。なお、記事作成時点では大量の否定的レビューは削除されているとのこと。



Robinhood Android app gets review-bombed over stock block - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/01/28/robinhood-android-review-bomb-gamestop/



また、1月28日にはRobinhoodのユーザーらが「市場を操作するために意図的に特定株の取引を制限した」と主張し、ニューヨーク南部地区の連邦地方裁判所に集団訴訟を提起。取引制限が行われた株について、即座に取引を開始するように要求しました。



Robinhood customer sues trading app over GameStop restrictions

https://www.cnbc.com/2021/01/28/robinhood-customer-sues-trading-app-over-gamestop-restrictions.html





Robinhoodの対応を非難したのは個人投資家だけではなく、民主党・共和党の両政党に所属する議員からも非難の声が上がっています。



GameStop: Cruz, Ocasio-Cortez blast Robinhood over trade freeze

https://www.cnbc.com/2021/01/28/gamestop-cruz-ocasio-cortez-blast-robinhood-over-trade-freeze.html



民主党のロー・カンナ下院議員は、Robinhoodのようなアプリが個人投資家によるGameStop株の取引を制限している一方で、ヘッジファンドは依然として株式を購入できる状況だと指摘。個人投資家と機関投資家の間で不平等が生じていると非難しています。



また、カンナ氏と同じく民主党のアレクサンドリア・オカシオ=コルテス下院議員がRobinhoodの対応を非難するツイートを投稿したところ、共和党のテッド・クルーズ上院議員も「完全に同意します」と反応。





こうした状況を受けて下院の金融サービス委員会や上院の銀行委員会は、株式市場がオンラインの株取引プラットフォームや個人投資家、ウォール街に及ぼす影響についての公聴会を開催すると発表しました。





激しい反発を受けたRobinhoodは再び公式声明を発表し、1月29日から制限付きでGameStopやAMC Entertainment、BlackBerry、Bed Bath&Beyondなどの株を購入できるようにすると通知しました。なお、Robinhoodは購入停止の措置は外部からの圧力を受けたものではなく、社内で実施されたリスク管理に基づいたものだと説明しています。



An Update on Market Volatility — Under the Hood

https://blog.robinhood.com/news/2021/1/28/an-update-on-market-volatility



Robinhood will allow ‘limited buys’ of stocks like GameStop, starting on January 29th - The Verge

https://www.theverge.com/2021/1/28/22255031/robinhood-gamestop-stop-purchases-reddit-wsb-stock-market





また、株価暴騰に関する影響は株取引アプリだけでなく、その他のSNSにも波及しています。チャットツールのDiscordは一連の騒動の中で、「数カ月にわたり警告を行ってきたにもかかわらず、ヘイトや差別的なコンテンツの投稿が許可され続けた」としてRedditの投資家集団が集まる「r/WallStreetBets」サーバーを削除しました。



ゲーム小売チェーンの株価を暴騰させた個人投資家が集まるサーバーをDiscordが削除 - GIGAZINE





ところがその後、Discordのスタッフが「r/WallStreetBets」サーバーの管理チームと協力し、コンテンツのモデレーションを支援していることが報じられています。



Discord is no longer banning r/WallStreetBets — it’s helping them - The Verge

https://www.theverge.com/2021/1/28/22254339/discord-r-wallstreetbets-server-help-moderation-ban





「r/WallStreetBets」サーバーが削除されてから数時間後、管理者がDiscordを非難しました。管理者によると、「r/WallStreetBets」サーバーには数十万人ものメンバーが存在する上にその数は増加し続けているため、サーバーに投稿されるコンテンツを完全にモデレーションすることができず、結果として差別的なコンテンツが削除されずに残り続けてしまったそうです。



管理者は、「私たちはボットで全ての悪い言葉をブロックしました。これで十分なはずでしたが、誰かがユニコードに登録されているアイスランド語アルファベットを使って悪い言葉を投稿したり、スクリーンショットで発言を共有したりすれば、もう友人たちと一緒にいることはできません」と述べ、膨大な人数を抱えるサーバーを管理するのは並大抵のことではないと主張しました。



Discordの広報担当者は声明の中で、「WallStreetBetsメンバーは新しいサーバーをセットアップし、私たちは彼らと協力しています。モデレーションを改善し、コミュニティガイドラインに従っている限り、グループを歓迎します」とコメントしています。



一方、Facebookは2021年1月27日に、15万7000人ものユーザーを抱える「Robinhood Stock Traders」というFacebookグループを削除しました。削除の理由は「成人の性的搾取に関する方針に違反した」となっていましたが、通知の中でその詳細については説明されておらず、グループの創設者であるアレン・トラン氏はグループ内でアダルトコンテンツを見たことはないとのこと。トラン氏は、「全ての主要な機関が個人投資家の成功に不満を持っています」と述べ、大手企業が個人投資家のグループを解散させようとしていると主張しました。



Facebook shuts popular stock trading group amid GameStop frenzy | Reuters

https://www.reuters.com/article/us-retail-trading-facebook-idUSKBN29X34P