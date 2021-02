2021年02月02日 12時20分 ネットサービス

GameStop騒動により株取引アプリ「Robinhood」のDL数が激増するも星1評価も大量に投下される



ビデオゲーム小売チェーンGameStopの株価急騰を皮切りにした一連の騒動では、個人投資家の間で人気の株取引アプリRobinhoodが良くも悪くも大きな注目を集めました。そんなRobinhoodが、アプリのダウンロード数が急増し、成長を見込んだ投資家から多額の資金を調達するといったメリットを享受する一方で、低評価のレビューが殺到するといったデメリットにも直面していると報じられています。



Robinhood Raises $3.4 Billion to Fuel Record Customer Growth — Under the Hood

https://blog.robinhood.com/news/2021/2/1/robinhood-raises-34-billion-to-fuel-record-customer-growth



Robinhood appears to be benefiting from the trading controversy, seeing record app downloads

https://www.cnbc.com/2021/02/01/robinhood-appears-to-be-benefitting-from-the-trading-controversy-seeing-record-app-downloads.html



Robinhood plummets back down to a one-star rating on Google Play - The Verge

https://www.theverge.com/2021/2/1/22261178/robinhood-google-play-store-app-rating-one-star-reviews-stocks-gamestop-reddit



ビデオゲーム小売りチェーン大手のGameStopは、2021年1月下旬にオンライン掲示板Redditのユーザーが株の購入を呼びかけたことなどから株価が暴騰し、複数の証券会社が取引制限を設けるなど株式市場は一時大きな混乱に見舞われました。



Reddit民が空売りヘッジファンドを狙い撃ち、世界最大のゲーム小売チェーンの株価が5日間で3倍を記録 - GIGAZINE





一連の騒動の中で特に大きな注目を集めたのが、株取引アプリのRobinhoodです。あまりにも多くの注文がRobinhoodに殺到したため、Robinhoodは1月28日に株の取引を制限することを決定。しかし、多くのユーザーや政治家からの反発や批判を受けて翌日に制限を一部解除し「株を買えないようにしたいわけではなかった」と釈明する声明を発表するなど、対応に追われました。



GameStop株の取引制限について株取引アプリのRobinhoodが「株を買えないようにしたいわけではなかった」と釈明 - GIGAZINE





アメリカのニュース専門放送局CNBCは2021年2月1日に、「Robinhoodはアプリのダウンロード数が記録的な伸びを示しており、株取引に関する論争からの恩恵を受けています」と報じました。伝えられるところによると、Robinhoodのアプリは1月29日だけで合計で60万回もダウンロードされたとのことで、これまでのRobinhoodの1日のダウンロード数としては最高記録だった14万回を大きく上回っています。



以下は、主要な金融取引アプリのダウンロード回数の推移を月ごとにまとめたグラフです。Robinhoodは1月に合計300万回ダウンロードされており、これはビットコインなどを扱う暗号資産取引アプリCoinbaseの130万回や、ライバルの株取引アプリの1つであるWebullの80万回を大きく上回るペースでした。





アメリカの投資会社JMPセキュリティーズのアナリストであるデビン・ライアン氏は、Robinhoodのダウンロード数の伸びについて「Robinhoodは途方もない数の新規口座を獲得し、サービス開始以来最も困難な日を迎えるのと同時に記録的な成長も遂げました」とコメントしました。



Robinhoodは、アプリで株を売買する個人投資家だけでなく、企業に資金を提供する大口投資家からも注目を集めています。Robinhoodは2月1日に公式ブログを更新し、既存の株主から24億ドル(約2520億円)の追加資金を調達したことを発表しました。同社は1月29日にも取引数の急増に伴う現金不足解消のためとして株主から10億ドル(約1045億円)を調達していることから、Robinhoodは1月下旬から続く混乱のさなかに合計34億ドル(約3565億円)を集めることに成功したことになります。



Robinhoodへの追加投資を主導した投資会社Ribbit Capitalのミッキー・マルカ氏は、「Robinhoodはアメリカの金融システムから取り残されたと感じている多くのユーザーにサービスを提供してきました。今後も、前例のない需要を受けてより強力に成長すると確信しています」と述べています。





一方で、Robinhoodの成長を冷ややかに見る向きもあります。IT系ニュースサイトThe Vergeは2月1日に、Google PlayストアのRobinhoodのページに、否定的なレビューが殺到していることを報じました。The Vergeによると、Robinhoodは1月28日にGameStopなど取引が急増している一部銘柄の取引制限を発表したことでユーザーから大きな反発を受けており、Google Playストアには同日だけで星1つのレビューが27万5000件も投稿されたとのこと。これにより、Robinhoodのアプリの評価も「1」にまで減少しました。



否定的なレビューの激増を受けて、Googleは約18万件のレビューを削除し、これによりRobinhoodの評価は一時的に「4」に回復しました。レビューの削除についてGoogleは「アプリの評価を操作することを明示的に意図するレビューの投稿は、ポリシー違反として禁止されています」と説明しています。





Googleによるレビュー削除の影響で、Robinhoodの評価は一時星4まで回復しましたが、Robinhoodが引き続きGameStop株の保有上限を20株に制限していることなどもあって否定的なレビューが相次いでおり、記事作成時点では再び「1.1」にまで減少しています。



Robinhood - Investment & Trading, Commission-free - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robinhood.android





またCNBCによると、GameStopの株価が急騰したことで、株価低迷を見込んで空売りを仕掛けていたヘッジファンドのMelvin Capitalは2021年1月だけで資産の53%を失ったとのこと。こうした株式市場の混乱から、アメリカのエリザベス・ウォーレン上院議員がCNBCに対し、「健全な株式市場を築くには、警察官が必要です」と語っています。