2021年09月02日 12時15分 メモ

Redditが「反ワクチン派最大の拠点」だったサブレディットを削除、54サブレディットも隔離



巨大オンライン掲示板のRedditは、2021年初頭に株式市場に波乱を巻き起こして注目を集め、近年ではプロの機関投資家がRedditで投資アドバイスを募るようになるなど、インターネットの内外で存在感を増しつつあります。そんなRedditが、「新型コロナウイルスの存在やワクチンを否定する意見も容認する」とのこれまでの方針を転換し、誤情報として排除に乗り出しました。



Reddit’s teach-the-controversy stance on COVID vaccines sparks wider protest | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2021/08/reddits-teach-the-controversy-stance-on-covid-vaccines-sparks-wider-protest/



Reddit Just Banned One of the Biggest Subreddits for COVID-19 Misinformation

https://www.vice.com/en/article/3aqwgy/reddit-just-banned-one-of-the-biggest-subreddits-for-covid-19-misinformation



Reddit bans anti-vaccine subreddit r/NoNewNormal after site-wide protest - The Verge

https://www.theverge.com/22652705/reddit-covid-misinformation-ban-nonewnormal-health-policies



英語圏最大のオンライン掲示板であるRedditに投稿される書き込みの中には、新型コロナウイルスは陰謀であるとして存在を否定したり、新型コロナウイルスワクチンの接種に反対したりするものもあります。こうした言説の増加を問題視した一部のモデレーターは、新型コロナウイルスに関する誤情報が掲載されているサブレディットの閉鎖を求める公開書簡を共同で発表しました。これに対し、Redditのスティーブ・ホフマンCEOは8月26日に、「新型コロナウイルスやワクチンへの異論も民主主義の基盤」との声明をRedditに投稿し、削除を拒否する姿勢を示しました。



新型コロナウイルスやワクチンへの「異論」も民主主義の基盤であるとしてRedditが削除要求を拒否 - GIGAZINE





しかし、誤情報を容認したともとれる決定に対して多くのRedditユーザーが反発。1000万人以上のユーザーを擁する大手サブレディットのr/Futurologyやr/TIFU、100万人以上の登録者がいるr/PokemonGoなど135以上の人気サブレディットが、抗議のために掲示板を一時非公開にしました。



これを受けて、Redditの管理人を務めるworstnerd氏は9月2日に、新型コロナウイルスの誤情報を扱う最大のサブレディットとして知られていたr/NoNewNormalを閉鎖したことを発表しました。記事作成時点で、r/NoNewNormalにアクセスすると、「r/nonewnormalはRedditから削除されました。このサブレディットは、コミュニティへの干渉を助長することを禁じるRedditのコンテンツポリシーに違反したため、削除されました」と表示されます。





worstnerd氏によると、r/nonewnormalが削除された理由は、メンバーを他のサブレディットに送り込んで議論を誘導するBrigading(ブリゲーディング)を行ったからだとのこと。同氏はまた、「暴力の扇動やヘイトの助長」を禁じるRedditのRule 1に抵触したとして、r/nonewnormalの他に54のサブレディットを隔離したことも明らかにしています。これらの54サブレディットは閉鎖されていないものの、検索結果に表示されずRedditのニュースフィードにも掲載されません。



worstnerd氏は、今回の対応が完璧なものとは言えないと認めた上で、今後は健康に甚大な被害を与える誤情報の広がりや議論の進展を慎重に分析しつつ、ポリシーの変更や管理運営の方針などについて検討していくと述べました。



また、Redditのモデレーターの代表者はIT系ニュースサイトのMotherboardに対し、「Redditの運営がユーザーの声に耳を傾けたことを非常にうれしく思います。Redditが今回行った対応は妥当な落とし所であり、また新型コロナウイルスに関する誤情報と真剣に向き合っているとの姿勢には大変勇気づけられました」と述べて、誤情報がまん延した掲示板を閉鎖した措置を評価しました。