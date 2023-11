専門家コミュニティはどのような興亡を遂げるのか？

一般的なオンラインのコミュニティの興亡については 「コミュニティの一生」のコピペ をはじめ様々に語ったものがある一方で、もっと専門的な人が集まったコミュニティについて語ったものは少ないということで、過去25年間で専門家コミュニティに何十回も参加してきたという情報セキュリティ専門家のlcamtuf氏が、「一般的な専門家コミュニティのライフサイクル」を提唱しています。 The evolution of expert communities - lcamtuf’s thing https://lcamtuf.substack.com/p/the-evolution-of-expert-communities

2023年11月14日 23時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

