2021年08月27日 15時49分 ネットサービス

新型コロナウイルスやワクチンへの「異論」も民主主義の基盤であるとしてRedditが削除要求を拒否



新型コロナウイルスのパンデミックを受けて、世界的にワクチン接種が進む一方で、ワクチンを拒否する人や、そもそも「新型コロナウイルスのパンデミックなどない」と主張する人も少なからず存在しています。英語圏最大のソーシャル掲示板として知られるRedditでは、こうした反対意見やワクチンに関する誤情報が掲載されている掲示板の閉鎖を求めて一部のモデレーターが公開書簡を掲載、Reddit側が求めを退ける事態となっています。



Reddit takes a teach-the-controversy approach to pandemic and vaccines | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2021/08/reddit-resists-banning-pandemic-misinformation-allows-vaccine-dissent/



Reddit Responds to Calls From Moderators to Fight Disinformation

https://www.vice.com/en/article/xgx3gw/reddit-responds-to-calls-from-moderators-to-fight-disinformation



新型コロナウイルスと感染症(COVID-19)、ワクチンに関してはいろいろな情報が飛び交っていて、中には「そもそもパンデミックは存在しない」と考える人もいます。





こうした状況に、Redditの一部モデレーターが「プラットフォームに掲載されている誤情報で人の命が危機にさらされている状況において、寛大さの余地はありません。グローバルプラットフォームとしてのRedditは、責任を取る必要があります」と主張。「医学的偽情報を拡散し、世界的パンデミックと戦う努力を弱体化させるためだけに存在している掲示板は禁止されるべき」という公開書簡を出しました。



We call upon Reddit to take action against the rampant Coronavirus misinformation on their website. : vaxxhappened

https://www.reddit.com/r/vaxxhappened/comments/pbe8nj/we_call_upon_reddit_to_take_action_against_the/



Redditのスティーブ・ホフマンCEOは「spez」のユーザー名で返答を投稿。すべての人にとって最善の方法はワクチンの予防接種を受け、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の方針に従ってマスクをし続けることであると述べた上で、すべての人がパンデミック対策の施策に同意しているわけではなく、ワクチン接種を警戒する人がいることも認めて「反対意見もRedditの一部であり、民主主義の根幹です」と表明しました。



Announcements - Debate, dissent, and protest on Reddit

https://www.reddit.com/r/announcements/comments/pbmy5y/debate_dissent_and_protest_on_reddit/



ホフマンCEOは「パンデミックに関する見解が自分とは異なる場合でも、共感や思いやり、他の人が経験していることを理解しようとする姿勢を持って、パンデミックの課題に集団で取り組むことを願っています」と、相互理解を求めた上で「COVID-19に関する情報はCDCが最も優れた最新情報源だと考えていますが、CDCの意見に反対することは当社のポリシーとは反するものではありません」「一方で、特定意見のためにRedditを操作したり不正を行ったりすることは、我々のポリシーに反します」と述べ、異論の存在を認める方針であることを明らかにしました。



公開書簡を出したメンバーらは「Redditの対応には失望しました。絶対に露骨で不確実な誤情報が『両論のもう一方』とみなされることには耐えられません」「一方は証拠に裏付けられたもので、もう一方はそうではない、これは『両論』ではありません」と、誤情報に対する積極対応を見送ったRedditの動きに不満を示しています。