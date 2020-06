2020年06月30日 10時40分 ネットサービス

Redditがトランプ大統領関連の人気コミュニティを「悪意のあるもの」として禁止に



海外掲示板のRedditがコンテンツポリシーを更新し、悪意のある表現をより明確に禁止しました。コンテンツポリシーの変更により、ドナルド・トランプ大統領関連のサブレディットであり、Reddit上で最も人気のあるコミュニティのひとつでもあった「r / The_Donald」などが禁止されることとなりました。Redditのコンテンツポリシー変更により、すでに約2000のサブレディットが閉鎖されています。



Reddit bans r/The_Donald and r/ChapoTrapHouse as part of a major expansion of its rules - The Verge

https://www.theverge.com/2020/6/29/21304947/reddit-ban-subreddits-the-donald-chapo-trap-house-new-content-policy-rules



Reddit bans largest pro-Trump subreddit amid hate speech crackdown | Technology | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2020/jun/29/reddit-the-donald-twitch-social-media-hate-speech



黒人に対する人種差別撤廃を訴えるブラック・ライヴズ・マター運動の一環として、Redditはコンテンツポリシーの変更を発表しました。コンテンツポリシーの変更が適用されるのは2020年7月第4週からとなる見込みです。Redditは表現の自由を重視しており、過去にはユーザーが盗んだヌード写真をサイト上で自由に配布することを許可したほどです。そういった背景を考えると、「コンテンツポリシーの変更により一部のコンテンツを明確に禁止するという方針転換はRedditにとって大きな変化です」と海外メディアのThe Vergeは記しています。



Redditのスティーブ・ハフマンCEOは記者会見の中で「私はいちアメリカ人としての価値観および言論の自由、表現の自由、そして私の価値観と会社の一般的な人間の良識に関する価値観のバランスをとるのに苦労したことを認めざるを得ません」と、コンテンツポリシーの変更に苦心したことを明かしています。





ハフマンCEOは、「r / The_Donald」上のユーザーが何年も前からRedditのコンテンツポリシーに違反してきたと述べています。「r / The_Donald」はトランプ大統領公式のコミュニティではありませんが、2016年には大統領本人が「トランプだけど何か質問ある?」というQ&Aを開いたこともある人気コミュニティです。



なお、Redditの新しいコンテンツポリシーには、「Redditはコミュニティやグループを作るための場所であり、疎外された人や脆弱な人の集団を攻撃するためのものではありません。誰もが嫌がらせ、いじめ、暴力の脅迫なしにRedditを使用する権利を持っています。暴力を扇動したり、アイデンティティや脆弱性に基づいて憎悪を助長したりするコミュニティや人々は禁止されます」と記されており、「r / The_Donald」はこれに違反した悪意のある内容を含むサブレディットであると判断されたわけです。





Redditは新しいコンテンツポリシーの導入に伴い、すでに約2000のサブレディットを削除したと明かしています。なお、Redditによると削除対象となったサブレディットの大多数はすでに活発に人が集まることがなくなったコミュニティであったとのこと。Redditは削除対象となったサブレディットのうち「1日当たり200人以上のユーザー」がいるものとして、以下を挙げています。



・r / DarkHumorAndMemes

・r / ConsumeProduct

・r / DarkJokeCentral

・r / GenderCritical

・r / Cumtown

・r / imgoingtohellforthis2

・r / Wojak

・r / soyboys





なお、Redditは2019年に「r / The_Donald」を暴力を誘発するコンテンツをホストしているとして隔離し、サブレディットを訪れた際にはまず警告画面が表示されるように仕様を変更していました。この変更により、元々「r / The_Donald」を使用していたユーザーが、別のコミュニティへと移っていったとも指摘されています。



Redditは「r / The_Donald」を含むいくつかの政治関連サブレディットを禁止しましたが、ハフマンCEOは「政治演説は引き続き安全です。しかし、我々の政治関連コミュニティを含むすべてのコミュニティは、我々の新しいコンテンツポリシーを遵守する必要があります。我々はできる限りのサポートを行いますが、コミュニティがポリシーを守ることができなかった場合はReddit上から除外されます」と語りました。



「r / The_Donald」はトランプ大統領と公式な関係性を持ちませんが、今回のRedditのコンテンツポリシーの変更がトランプ大統領の怒りを招く可能性は十分にあります。2020年6月初頭にSnapchatがトランプ大統領公式アカウントのプロモーションを止めることを発表したところ、トランプ大統領陣営が「2020年の大統領選挙を不正操作しようとしている」とSnapchat側の対応を非難するコメントを発表しました。



