ネットサービス

Spotifyが新型コロナのデマ批判を受けコンテンツルールを初公開



2022年1月30日、音楽ストリーミングプラットフォームのSpotifyが、クリエイターが順守すべきコンテンツのルールを公開しました。Spotifyでは以前から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)についての誤った情報がポッドキャストで配信されている件に対し批判が多く集まっていたため、これに対応したものとみられています。



Spotify’s Platform Rules and Approach to COVID-19 — Spotify

https://newsroom.spotify.com/2022-01-30/spotifys-platform-rules-and-approach-to-covid-19/





Spotify finally responds to Joe Rogan controversy with a plan to label podcasts that discuss COVID-19 - The Verge

https://www.theverge.com/2022/1/30/22909432/spotify-covid-19-moderation-joe-rogan-vaccine-misinformation



新たに公開されたルールでは、自殺や暴力行為を推奨するコンテンツや違法なコンテンツ、他者になりすますコンテンツなどが禁じられます。また、公衆衛生に脅威を与えかねない偽の医療情報を拡散するコンテンツも禁じられており、具体例として「エイズやCOVID-19はデマである」「ワクチンは死をもたらす」「免疫を獲得するためにコロナウイルスパーティーを開催する」などが挙げられています。これらに違反するとコンテンツが削除され、違反を繰り返すとアカウントが停止される可能性があるとのこと。



Spotifyでは以前から、ジョー・ローガンというポッドキャスターがCOVID-19についてのデマを助長したとして批判を集めていました。ローガン氏はSpotifyが独占契約を結ぶ人気ポッドキャスターですが、陰謀論や反ワクチン論を紹介するなどの物議を醸す行動も見られていました。



2021年1月31日、ローガン氏は番組で「ワクチンは違法」だと主張するロバート・マローン医師を紹介。マローン氏がワクチンについて話し始めた時、明言を避けたうえで「『それ』は集団的な精神病だ」「リーダーによって催眠術をかけられている」と述べました。



この放送に関し、複数の医師や医療専門家から「誤った情報を拡散した」として批判が集中。「1100万人以上の視聴者を抱えた人物による発信は多大な影響力を持っているため、誤情報の拡散による影響を軽減する必要がある」として、医師ら200人以上が連名でSpotifyに対し公開書簡を送りました。また、著名シンガーソングライターのニール・ヤング氏も、「ローガン氏と同じプラットフォームにいたくない」とSpotifyから全楽曲を削除しており、大きな話題となりました。



このような批判を受けてルールを初めて公開したSpotifyですが、問題となった放送は削除されていないため、海外メディアのThe Vergeは「ローガン氏寄りの対応」だと記しています。The Vergeが入手した情報によると、当該放送回はSpotifyにより「削除のしきい値に達していない」と判断されたとのこと。





Spotifyのダニエル・エクCEOはルール公開にあたり、「ほぼすべての問題には相反する意見があります。自分にとっても強く反対する個人や見解が多数ありますが、コンテンツ検閲者という立場をとらないSpotifyはユーザーを守りつつクリエイターの表現をサポートするという重要な役割を果たしていると思います。私たちは長年にわたってルールを定めてきましたが、コンテンツのポリシーについては透明性がありませんでした。特に医学界や科学界の人々の話を聞いたうえで、次のステップに進みました」と述べました。