なぜ現代の半導体工場を建設するには何兆円もの費用がかかってしまうのか

By Practices of Wafer Fab Operations また、工場コストの上昇は半導体産業の構造を引き起こしました。工場が安価だったころはどのチップメーカーも独自の工場を建設する余裕がありましたが、製造コストが上昇するにつれてそのコストをまかなえる生産量を持つメーカーは少なくなりました。例えば150mmウェハ製造工場を効率的に運用する場合は毎月1万ウェハを処理できればOKですが、300mmロジックウェハを製造する工場の場合、最高効率を出すためには毎月4万ウェハを処理する必要があります。 したがって、最先端の半導体を製造するのはTSMCやSamsung、Intelなど少数の企業だけになり、AppleやNVIDIAなどの企業はチップを設計して半導体製造工場を所有するTSMCなどの「ファウンドリ」に製造させるようになりました。ファウンドリ側はさまざまなチップ企業の注文を受け付けることで最先端の工場を効率的に運用するための規模を達成できるというわけです。 こうして半導体工場の規模は巨大化し、さらに巨大な工場の中で24時間365日にわたって原子レベルの操作をし続ける必要があるという要因によって工場の建設費用は巨額になってしまいました。

By Art et al 1994 製造装置のなかでもリソグラフィー装置の費用は特に高額で、リソグラフィー装置だけで工場の建設費と同等の費用がかかる場合もあります。リソグラフィー装置に続き、蒸着・洗浄・エッチング用の装置のコストが高くなっています。

By Bayat et al 2012 クリーンルームの建設だけでなく、製造装置に接続するパイプや薬品の保管などを含めると半導体工場の建設には広大な敷地と大量の資材、そして特別な工法が必要となり費用が高額になることは不思議なことではありません。しかし、現代の半導体工場では工場の建設費よりも中で使用する製造装置の費用が高額になっています。1980年代には建設費と製造装置の費用が半々程度でしたが、1990年代後半には既に製造装置の費用がコストの大部分を占めるようになっていました。

By Bayat et al 2012 振動を最小限に抑えるため、クリーンルームの床は1m程度の深いコンクリートワッフルスラブ構造で構築され、できるだけ堅くするために密に配置された柱で支えられています。スラブの上には金属製の床が設置され、製造機械を人間の通る床から切り離しています。リソグラフィー装置など特に厳格な要件が必要となる機器には振動を感知して打ち消すアクティブ振動ダンパーなどの対策が必要です。

By Embedded Associated 回路の構造が完成すると、組み立て・パッケージングへと進みます。組み立て・パッケージングプロセスではウェハが個別のチップへと分割され、それぞれのチップがワイヤに接続されてから保護コーティングを施されます。 半導体はプロセスステップが多い複雑な製品というだけでなく、サイズが非常に小さいため極端な精度が要求されます。一般的な製造工程では0.05mm~0.2mm程度の誤差まで許容できるのに対し、半導体の場合はそもそもプロセスゲート間の距離が0.000051mm(51nm)しかありません。また、1つの粒子が紛れ込んで回路をショートさせるとチップ全体が機能しなくなってしまいます。

半導体は導電率を何桁も変化させて電子の流れを遮断したり許可したりすることができる材料であり、PCをはじめあらゆる電子機器の作成に必要です。何十年もの技術発展のなかで半導体のコストやサイズは低下しているものの、逆に半導体の製造工場のコストは数兆円レベルまで跳ね上がっています。 How to Build a $20 Billion Semiconductor Fab https://www.construction-physics.com/p/how-to-build-a-20-billion-semiconductor 半導体工場の平均建設コストは1970年代には3100万ドル(約48億円)だったものの、2020年頃になると200億ドル(約3兆円)規模の工場が次々と建設されるようになりました。

