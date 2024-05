2024年05月27日 12時00分 ネットサービス

Cloudflareが「24時間以内に1800万円の支払いに応じなければサイトを閉鎖する」とユーザーに通知後、実際に全ての設定を削除してしまう



Cloudflareの月額200ドル(約3万1000円)のBusinessプランを何年間も契約していたユーザーが、突然Cloudflareから「24時間以内に12万ドル(約1880万円)支払ってEnterpriseプランにアップグレードしなければドメインを削除する」と要求され、実際に契約が解除されて全ての設定が削除されてしまったとブログに投稿しました。



Cloudflare took down our website after trying to force us to pay 120k$ within 24h

https://robindev.substack.com/p/cloudflare-took-down-our-website





ブログを投稿したロビン・デヴ氏は月間アクティブユーザー数が400万人を超える大規模なオンラインカジノのシステム運用エンジニアです。当該カジノサイトでは2018年からCloudflareのBusinessプランを契約しており、静的コンテンツをキャッシュするCDNおよびDDoS攻撃からの防御という一般的な使用方法でCloudflareを利用してきたとのこと。



デヴ氏は2024年4月19日(金)に下記の通りのメールをCloudflareから受信しました。



あなたのCloudflareアカウント設定に我々のネットワークに影響を与える可能性のある重大な問題が存在しています。



緊急事態のため、弊社までご連絡ください。状況をできるだけ早く解決するために話し合うことが非常に重要です。



月曜日の午前11時(グリニッジ標準時)に電話をかけることはできますか?





