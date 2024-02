DDoS攻撃によってクラウドコンピューティング企業から1500万円もの請求が突然届いたという記録

・関連記事

Amazon・Google・GitHubなどのクラウドで静的ウェブサイトのホスティング性能を比較した結果が公開中、どのサービスが最も高パフォーマンスか? - GIGAZINE



VPNアプリ「Swing VPN」が利用者をひっそりとDDoS攻撃に加担させていたことが判明 - GIGAZINE



「HTTP/2ラピッドリセット攻撃」でGoogle Cloudに最大で毎秒3億9800万リクエストのDDoS攻撃があったことが判明 - GIGAZINE



ChatGPTがDDoS攻撃を受け一時アクセス不能に陥る - GIGAZINE



スマート歯ブラシすらDDoS攻撃に悪用される可能性があると専門家が警告 - GIGAZINE

2024年02月28日 23時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.