無料＆広告なしで個人サイトを作成できるGeocities風サービス「Neocities」を使ってみたよレビュー

ウェブサイトの作成経験がある場合は、「Go to the dashboard」をクリック。

インターネット上にウェブサイトを開設すれば、趣味の情報を発信したり、世界中の人と交流したりできます。しかし、自前でサーバーを用意したり、ドメインを取得したりするのは非常に面倒なもの。かつて存在していたインターネット作成サービス「 Geocities 」にソックリな名前の無料ウェブサイト作成サービス「 Neocities 」を見つけたので、実際にウェブサイトを作ってみました。 Neocities: Create your own free website! https://neocities.org/ 以下が、Neocitiesのトップ画面です。ウェブサイトを作るには、右側の登録フォームから会員登録します。

2022年11月18日 23時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1o_hf

