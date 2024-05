2024年05月27日 10時27分 ソフトウェア

Microsoftが2024年後半からVBScriptのサポートを段階的に終了すると発表



Microsoftのプログラミング言語「VBScript」が2024年後半から段階的にサポートを打ち切られることがわかりました。



VBScript deprecation: Timelines and next steps | Windows IT Pro Blog

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/vbscript-deprecation-timelines-and-next-steps/ba-p/4148301





Microsoft is killing off one of its most iconic programming tools — farewell to VBScript as it bites the duest | TechRadar

https://www.techradar.com/pro/microsoft-is-killing-off-one-of-its-most-iconic-programming-tools



VBScriptは1996年にMicrosoftによって導入されたプログラミング言語で、Internet Explorerで動作するよう設計されていました。





しかし、2019年頃からInternet Explorerでの動作が無効化されるようになり、2023年にはMicrosoftがVBScriptを「非推奨」と位置づけました。その理由として、Microsoftは「より強力で汎用性の高いスクリプト言語が誕生したため」としています。



2023年10月には、VBScriptを段階的に廃止していくことをMicrosoftが発表。



MicrosoftがVBScriptを段階的に廃止へ、マルウェアの配信をブロックするため - GIGAZINE





2024年5月、廃止開始時期が2024年後半になることが告知されました。



Microsoftによると、VBScriptは3段階を経て廃止する予定だとのこと。





2024年後半のフェーズ1では、まずすべてのWindows 11にVBScriptのオンデマンド版(VBScript FOD)がデフォルトでインストールされます。これにより、VBScriptと依存関係のあるアプリケーションやプロセスなどの移行作業に影響が出ないようになります。



2027年頃にフェーズ2が始まり、VBScript FODはデフォルトで有効ではなくなります。依存関係のあるアプリケーション等はこの時期までの移行が求められています。



フェーズ3は時期未定。この段階でVBScriptは完全に廃止され、Windowsから削除されます。



Microsoftは、VBScriptからPowerShellあるいはJavaScriptへ移行するよう推奨しています。