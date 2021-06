2021年06月23日 14時00分 メモ

ビットコインが中国の規制強化でついに3万ドル(約330万円)を割り込む、長期的にはビットコインにプラスとの声も



2021年4月に6万4000ドル(約700万円)を超えて史上最高値を更新したビットコインは、5月に入ると中国の規制強化のあおりを受けて4万ドル(約440万円)を割り込むようになり、2021年6月22日にはついにピーク時の半分以下である3万ドル(約330万円)を一時下回る価格まで下落しました。ビットコイン相場の節目とされている3万ドルを割り込んだことで、ビットコイン市場には動揺が広がっていますが、中には中国がビットコイン市場から撤退しはじめたことを前向きに捉える見方もあると報じられています。



2016年にはビットコインのマイニングの7割が中国で行われるなど、中国は長らくビットコイン市場で大きな存在感を示していました。しかし、中国政府は近年に入り急速に暗号資産への態度を硬化させており、2021年5月には「中国政府がビットコインのマイニングや取引を全面的に禁止する」と報じられました。



中国の中央銀行である中国人民銀行は2021年6月21日に、アリペイを含む決済会社や大手銀行に対し、暗号資産の取り締まりを一層強化するよう指示し、取引や決済をはじめ、暗号資産関連のサービスをただちに停止するよう求めました。これを受けて、ビットコインは一時3万ドルを下回る価格まで下落しました。



中国の規制強化の影響により、ビットコインの価格だけなくビットコインをマイニングする能力であるハッシュレートも下落し、2020年後半以来最低の水準となりました。これについてロイターは、「ハッシュレートの低下はマイニングの抑制が行われていることを示唆しており、これがさらにビットコインの価格に影響を与えるだろうと市場関係者は見ています」と述べました。



ビットコイン投資家の姿勢を反映する指標であるFear and Greed Indexは、記事作成時点では「極度の恐れ(Extreme Fear)」を意味する14を示しており、投資家の心理が冷え込んでいることが示されています。





一方、暗号資産専門の市場調査会社・Quantum Economicsのジェイソン・ディーン氏は、「ビットコイン価格の下落は、中国のマイニングに関する最近の動向が世界的なハッシュレートの低下につながったことに起因しています。長期的な投資家は、これをビットコインにとって非常にポジティブな動きだと捉えていますが、短期取引をするトレーダーはこの不確実性におびえているようです」とコメントし、肯定的な見方があることを指摘しました。



ディーン氏によると、ビットコインをとりまく環境は、ビットコイン市場が大きな下落を経験した2014年や2018年とは大きく異なっていることから、今回の下落が再びビットコイン相場の低迷につながる可能性は低いと考えられているとのこと。



ビットコイン関連のベンチャーキャピタルであるStillmarkのAlyse Killeen氏は、CNBCの取材に対し「ビットコインのブロックチェーンが10年以上無事だというセキュリティの実績と幅広い実用性、そして普及が進んでいることがビットコインの本質的な価値を確固たるものにしています」と述べて、今後のビットコインの値動きについて強気な姿勢を示しました。