2021年02月10日 11時40分 ネットサービス

FacebookやInstagramのオンラインショップ上でShopifyの決済サービス「Shop Pay」が利用可能に



手軽にオンラインショップを開設可能なECプラットフォームを運営する「Shopify」は、プラットフォームで開設されたShopifyストアで使える決済サービスとして「Shop Pay」を提供しています。新たに、Shop PayがShopifyストアだけでなく、FacebookやInstagram内に開設されたオンラインショップでも利用可能になったとShopifyが発表しました。



2020年5月、企業がカスタマイズ可能なオンラインショップをFacebook上で開設できるサービスがスタートし、日本でも6月からFacebookショップの提供が開始されました。また、2020年の夏からはInstagram上でも同様のオンラインショップが開設可能となっています。



FacebookやInstagram上に本格的なオンラインショップを開設可能な「Facebook Shops」が登場 - GIGAZINE





Shopifyは2021年2月9日、自社の決済サービスであるShop Payが、FacebookやInstagramのオンラインショップで利用可能になると発表しました。これまでShop PayはShopifyで開設されたオンラインショップでのみ使用可能でしたが、初めて他のSNSプラットフォームで開設されたオンラインショップでも決済サービスとして選択可能となります。



2017年にサービスが開始されたShop Payは、クレジットカードや配送情報をShop Pay内に保存しておくことで、Shop Payに対応しているオンラインショップで保存した情報を使った決済ができるというものです。Shop Payに保存されたデータを使うには、スマートフォンにSMSで送信されるShop Payコードが必要となるため、セキュリティと手軽さを兼ね備えたサービスになっているとのこと。





2020年には1億3700万件もの決済がShop Payで行われ、サービスが開始された2017年以降のShop Payを介した総売上は200億ドル(約2兆1000億円)に上ります。また、Shopifyでは配達に伴う炭素排出量を相殺するため、ペルーの熱帯雨林で樹木の保護活動を行っているとShopifyは述べています。



Shop Payは、まず2021年2月9日からInstagramショップで利用可能となり、数週間後にはFacebookショップでも利用可能になる予定です。なお、記事作成時点ではアメリカのFacebookショップのみが対象となっています。





調査会社のeMarketerのレポートによると、アメリカ国内におけるSNSプラットフォームでの購入は増加傾向であるものの、プラットフォーム上で決済まで行う消費者は少数派であり、半数以上の消費者はプラットフォームを離れて小売業者のウェブサイトで購入するとのこと。ユーザーをプラットフォームにとどめる方法を模索しているSNS企業にとって、スマートフォンから手軽にオンライン決済ができるShop Payの導入にはメリットがあるとみられています。



しかし、広告代理店のピュブリシス・グループで最高商取引戦略責任者を務めるジェイソン・ゴールドバーグ氏は、Shop Payの導入が大きな影響を及ぼすとは考えにくいと指摘。Shop Payは十分に知られていないサービスであり、決済サービスの有無で商品の購入を検討する消費者は少ないため、Facebook・Instagramショップの売り上げが急増する可能性は低いとしています。



一方、eMarketerの主席アナリストであるアンドリュー・リップスマン氏は、美容・ファッション・インテリアといった分野における衝動買いをShop Payが促進する可能性があると考えています。「多くの場合、消費者が購入を行うためには『これを買いたい』という強い衝動を感じていなくてはなりません」とリップスマン氏は述べ、スムーズな決済方法は売上を伸ばす可能性があると主張しました。