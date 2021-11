2021年11月19日 10時35分 ネットサービス

「広告主がニュースを選ぶ」「ユーザーがニュース表示量を選ぶ」などのFacebook新機能が登場



2021年11月18日、Meta(旧Facebook)が、ニュースフィードに関する新しい設定が可能なコントロール機能を導入すると発表しました。新機能では表示されるニュースフィードの量をユーザーが調整したり、広告主が「ニュースと政治」といったトピックに広告を表示させないよう変更したりすることが可能になっています。



Introducing More Control for People and Brands in News Feed | Facebook for Business

https://www.facebook.com/business/news/introducing-more-control-for-brands-and-people-in-feed



Metaは「新たなニュースフィードコントロールを導入し、ユーザーのランキング設定を調整したり、ニュースフィードをカスタマイズしたりするための新しい方法をテストしています」と発表。その一環として、表示されるコンテンツの量をニュースフィードの設定から増減できるように変更したとのこと。



このほか、お気に入り設定やフォロー解除など、既存の操作に簡単にアクセスできるように変更を加えたとも述べています。これらの変更は少数のユーザー向けにテストが開始されており、今後数週間で徐々に拡大していくとのことです。





また、企業向けにもニュースフィードコントロールが導入される予定。広告主は広告を表示するコンテンツから「除外するトピック」を選択できるようになります。対象となるトピックは「ニュースと政治」「社会問題」「犯罪と悲惨な出来事」の3つで、これらのいずれかを「除外するトピック」として選択すると、これらのトピックにアクセスしたユーザーには広告が配信されなくなるとのこと。



ただし100%表示されないというわけではなく、Metaは「初期テストでは、ニュースと政治は94%、社会問題は95%、犯罪と悲惨な出来事は99%の確率で回避できました」と報告しています。





Metaは企業向けのニュースフィードコントロールは2022年に開始し、第1四半期からアップデートを提供する予定と記しています。Metaはまた「これらのイニシアチブが発展するにつれて、業界と協力して進み具合を共有します。 私たちは、責任あるメディアのためのグローバルアライアンスに沿って設計することを目指しています」と記しました。