Facebookに友達の投稿だけを一覧表示する機能「Feeds」が追加される

Facebookのアプリを起動すると、友達の投稿やFacebookのアルゴリズムが判断したおすすめ投稿などが並ぶ「ニュースフィード」が表示されます。このニュースフィードが、友達の投稿だけをまとめた「 Feeds 」とおすすめ投稿を含む「 Home 」に分割されることが明らかになりました。ニュースフィードの分割は2022年7月中に実施される予定です。 Introducing Home and Feeds on Facebook | Meta https://about.fb.com/news/2022/07/home-and-feeds-on-facebook/ Facebookが示した「Home」と「Feeds」のイメージ画像が以下。iOSなら画面下部、Androidなら画面上部に表示される「ショートカットバー」の中に「Home」と「Feeds」が追加されています。

2022年07月22日 10時31分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

