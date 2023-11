2023年11月16日 11時39分 ネットサービス

Googleが検索結果へメモを付与する機能のテストを開始



検索体験の向上を目指して、Googleが検索結果にメモを追加する機能のテストを開始しました。Googleは「変わった質問やユニークな質問への最適解を見つけたり、ウェブ上で自分に最も役立つものを見つけたりできるようになる」と述べています。



How to try Notes: New Google Search Labs experiment

https://blog.google/products/search/notes-google-search-labs-experiment/





Google is going to let you annotate search results - The Verge

https://www.theverge.com/2023/11/15/23961289/google-search-labs-notes-following-perspectives



Googleの調べでは、人々は自分と似たような属性の人が特定サイトについてどのような意見を持っているかに興味があるとのこと。それを可視化する機能が、特定サイトに対してメモを追加する「Notes」です。



検索結果で表示された情報に「Add Note」「○○notes」というボタンが加わります。「Add Note」をクリックするとメモを追加、「○○notes」をクリックすると他のユーザーが書いたメモが見られます。





メモ一覧はこんな感じ。





メモはそれぞれ拡大して閲覧することができます。テキストの修飾や、スタンプや写真などによるビジュアルカスタマイズも可能です。





「Notes」を導入するにあたって、Googleは品質と安全性が重要であることを認識していると述べ、アルゴリズムによる保護と人間によるモデレーションを組み合わせて有害なものを取り除いていると説明しています。



「Notes」はGoogleアプリのSearch Labsで、アメリカでは英語で、インドでは英語とヒンディー語で、2023年11月16日から利用可能。日本でのサービス提供予定は不明です。





このほか、特定トピックをフォローしておくと新着情報を知らせてくれる機能のテストも始まります。



Google Search update: New follow features, perspectives, Notes

https://blog.google/products/search/google-search-november-2023-update/





たとえば、ハーフマラソンのトレーニングについて検索を行います。





すると、当該検索フレーズをフォローするかどうかというボタンが表示されるようになります。





フォローすると、新しい情報があったときにホームフィードへ通知したり、検索結果の再訪問時にお知らせしてくれたりするとのこと。





たとえば、検索画面ではこのようにフォロー中のトピックが示されます。





クリックすると、トピックの新着情報が表示されます。





Googleは「可能な限り最も役立つ、関連性があって信頼できる情報を表示するように努めます」と述べています。このアップデートはGoogleアプリとモバイルのChrome、Safari向けに、今後数週間以内にアメリカでスタートするとのことです。