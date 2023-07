2023年07月27日 14時00分 モバイル

Googleがタブレットや折りたたみ型スマホなどに対応していないアプリはGoogle Playでのランキングが下がることを発表



Googleは2023年6月~7月にかけてAndroidタブレット「Google Pixel Tablet」と折りたたみ型スマホ「Google Pixel Fold」を発売しました。相次ぐ大画面デバイスの発売に伴ってGoogleは公式アプリストア・Google Playのランキングアルゴリズムを変更することを発表しました。新たなアルゴリズムでは、Google Pixel TabletやGoogle Pixel Foldなどの大画面デバイスに対応したアプリが上位にランク付けされ、一方で大画面デバイスに対応していないアプリはランキングが下がることが明らかにされています。



Android Developers Blog: Introducing a new Play Store for large screens

https://android-developers.googleblog.com/2023/07/introducing-new-play-store-for-large-screens.html





Google says it will start downranking non-tablet apps in the Play Store | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/07/google-says-it-will-start-downranking-non-tablet-apps-in-the-play-store/



Googleは2023年7月25日に、ユーザーがGoogle Play上で高品質な大画面デバイス対応アプリを見つけやすくするために、アプリの内容ページの刷新やランキングと品質の向上、ストアナビゲーションの合理化、分割画面検索エクスペリエンスの導入などを行うことを発表しました。



◆1:アプリの内容ページの刷新

アプリ紹介ページのレイアウトが大画面デバイス向けに刷新されます。一部のアプリでは紹介ページの上部にムービーが表示されるようになります。





◆2:ランキングと品質の向上

Googleは「大画面で映える高品質なアプリを宣伝するため、Google Playのランキングアルゴリズムの変更を行いました」と述べています。Googleによると、大画面のアプリの品質に関するガイドラインに準拠しているアプリやゲームは、Google Playでの検索結果やホーム画面で上位にランク付けされるようになるとのこと。一方で、適切なサイズ変更がなく、縦向きと横向きの両方をサポートしないようなアプリやゲームはランキングが下がるとされています。





Googleによる「大画面のアプリの品質に関するガイドライン」では、キーボードやマウス、スタイラスのサポート、2ウィンドウでのアプリ表示、ドラッグ&ドロップのサポート、折りたたみ式ディスプレイの認識が求められています。



Google Playで、Googleがオススメするアプリ「Editors’ Choice」などの特集でも大画面への対応が考慮され、最適化されたアプリは特集されやすくなるとのこと。





さらにGoogleは、2022年に発表した「技術品質基準を満たさないアプリやゲームのアプリ掲載情報の警告と可視性の低下」についても触れ、デバイスでのクラッシュ率が8%を超えるアプリやゲームはランキングが下がることを明らかにしています。これまでこの要件はスマートフォンに向けて展開されていましたが、今後は大画面デバイスにもこの要件が拡張されるようになります。



◆3:ストアナビゲーションの合理化

Google Playにおけるストアナビゲーションが、従来よりもシンプルな表示になりました。Google Pixel Tabletなどの大画面デバイスでは、「ゲーム」「アプリ」「Books」「Kids」などのカテゴリーのナビゲーションが左側に配置され、デバイスを横持ちした時にユーザーが親指でタップしやすくなっています。





◆4:画面分割検索

大画面デバイスでは、画面を分割した検索機能が実装されます。これにより、検索結果とアプリの詳細ページを並べて表示し、画面を切り替えることなく複数のアプリを見比べることが可能になります。





Googleはこれらの変更について、「大画面デバイス向けにカスタマイズされたGoogle Playの新たなエクスペリエンスを作成する旅の始まりに過ぎません」と語っています。これらの変更は今後数週間以内に展開される予定です。