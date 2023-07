Samsungが「Galaxy Watch6」シリーズを発表、境界線がスリムになりクラシックモデルには回転ベゼルが復活

ディスプレイ

44mm: 1.5-inch (37.3mm) 480×480 Super AMOLED, Full Color Always On Display(常時表示ディスプレイ)

40mm: 1.3-inch (33.3mm) 432×432 Super AMOLED, Full Color Always On Display

47mm: 1.5-inch (37.3mm) 480×480 Super AMOLED, Full Color Always On Display

43mm: 1.3-inch (33.3mm) 432×432 Super AMOLED, Full Color Always On Display

44mm : 1.4-inch (34.6mm) 450×450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass with DX+

40mm: 1.2-inch (30.4mm) 396×396 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass with DX+

46mm: 1.4-inch (34.6mm) 450×450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass with DX

42mm: 1.2-inch (30.4mm) 396×396 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass with DX

44mm: 1.4-inch (34.6mm) 450×450 Super AMOLED, Full Color Always On Display

40mm: 1.2-inch (30.4mm) 396×396 Super AMOLED, Full Color Always On Display

1.4-inch (34.6mm) 450×450 Super AMOLED, Full Color Always On Display