Threadsが古い投稿をアーカイブできるようにする新しいオプションをテスト中

MetaでInstagramの責任者を務める アダム・モセリ 氏が、Threadsでアーカイブ機能をテスト中であることを明かしました。ユーザーは投稿を手動もしくは自動でアーカイブ可能で、アーカイブされた投稿はプロフィールに表示されなくなりますが削除されるわけではなく、いつでも解除して再表示できます。さらに、オプションからアーカイブ機能をオフにすることもできます。 Threads testing option to let users automatically archive old posts https://9to5mac.com/2024/04/24/threads-automatically-archive-posts/ モセリ氏が自身のThreadsアカウントを更新し、「少人数で投稿をアーカイブするオプションのテストを開始しています。個々の投稿を手動でアーカイブすることもできますし、一定期間後にすべての投稿を自動的にアーカイブすることもできます。投稿を再び公開したい場合は、いつでもアーカイブを解除することも可能です。以前、アンケートを実施したところ、アーカイブをデフォルトにしないという意見が多かったので、オプションとして設定することにしました」と投稿しました。

・関連記事

Threadsが「インプレッション数に応じて現金報酬を受け取れるボーナスプログラム」をテスト中 - GIGAZINE



ThreadsがMastodonなど分散型SNSへの投稿シェア機能のベータテストを日本・アメリカ・カナダで開始 - GIGAZINE



Appleが中国政府の命令でApp StoreからThreadsとWhatsAppを削除 - GIGAZINE



Threadsが4月29日からトルコでのサービスを一時的に終了、ThreadsとInstagram間のデータ共有を禁止する政府当局の仮差止命令に従うため - GIGAZINE



2024年04月25日 10時10分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.