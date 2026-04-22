2026年04月22日 14時10分 ネットサービス

Xのホーム画面に好みのトピックをピン留めできる「カスタムタイムライン」という機能が登場



X(旧Twitter)のプロダクトヘッド(製品責任者)であるニキータ・ビア氏が、好みのトピックのタイムラインを作成できる「カスタムタイムライン」をXプレミアムユーザー向けに導入したことを発表しました。





Ladies and gentlemen, today we're launching one of our biggest changes to 𝕏



Introducing Custom Timelines



This feature allows you to pin a specific topic to your home tab. With support for over 75 topics, you can dive deep into your favorite niche on X.



It's powered by Grok's… pic.twitter.com/9jkIEXvubj — Nikita Bier (@nikitabier) 2026年4月21日



Xのホーム画面には標準で「おすすめ」と「フォロー中」の2つのタブがあります。カスタムタイムラインを使用すると、その隣に「デザイン」「写真」「アート」など特定のトピックだけで構成されるタイムラインをピン留め可能。





選択できるトピックは合計で75個以上とのこと。





また、「おすすめ」タブに一定時間特定のトピックを表示しない設定も可能になりました。



Today we're also rolling out a tool to snooze topics on your For You tab—if you ever want to crank up or turn down the slop.



Rolling out now on iOS and Web for Premium subscribers. https://t.co/fXIHmwhKO4 pic.twitter.com/xESabDu295 — Nikita Bier (@nikitabier) 2026年4月22日



特定の話題に疲れたときに使用することが想定されており、特定のトピックを「スヌーズ」すれば24時間「おすすめ」タイムラインに表示されなくなるとのこと。





どちらの機能もXプレミアムに加入しているユーザーのみ使用可能で、カスタムタイムラインはiOS版のみ、スヌーズ機能はiOS版とウェブ版で利用できます。Android版も近日登場予定となっています。