2026年06月17日 11時57分 ネットサービス

Threadsの月間アクティブユーザー数が5億人に到達



Metaの運営するテキストSNS・Threadsの月間アクティブユーザー数が5億人に達したことがわかりました。今後は、フィード内容をAIで調整する「Dear Algo」を発展させた「Your Algo」機能の導入が予定されています。



New Features to Celebrate 500 Million Monthly Users on Threads

https://about.fb.com/news/2026/06/meta-launching-new-features-500-million-monthly-threads-users/



Threads adds new personalization and community features as it reaches 500M monthly users | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/16/threads-adds-new-personalization-and-community-features-as-it-reaches-500m-monthly-users/



-Threads Adds 'Your Algo' Feature as it Crosses 500 Million Monthly Active Users

https://www.thurrott.com/cloud/337446/threads-adds-your-algo-feature-as-it-crosses-500-million-monthly-active-users



Threadsは2023年7月にスタートしたプラットフォームで、サービス開始から約2年が経過した2025年8月に月間アクティブユーザー数4億人を達成しました。



Threadsの月間アクティブユーザー数が4億人に到達 - GIGAZINE





Metaは他にFacebookやInstagramといったSNSも運営していますが、Threadsは短文の投稿が中心になっており、X(旧Twitter)のライバル的存在といえます。なお、2026年1月にアプリ版のデイリーアクティブユーザー数でThreadsはXを上回っています。



Threadsがモバイルアプリのデイリーアクティブユーザー数でX(旧Twitter)を上回る、ブラウザ版は依然としてX優勢 - GIGAZINE





MetaでInstagramの責任者を務めるアダム・モッセーリ氏は「Threadsの立ち上げは、人々がそれぞれの視点を共有し、世界中で何が起きているかについてリアルタイムで話し合えるような場所を作れるかという挑戦でした。このコミュニティが、月間アクティブユーザー数5億人にまで成長したことを、本当に光栄に思います。Threadsを訪れてアイデアや熱意ある意見を共有してくれる皆さんに、心から感謝します。また、アプリをいいものにするために毎週のようにアップデートをリリースし続けてくれているThreadsチームにも、心から感謝しています」と述べました。





Threadsでは2025年に「コミュニティ」機能がベータ版として導入されましたが、このたび正式版への移行と、ユーザーからの要望が多かった機能の一部を追加することも明らかになりました。





・コミュニティハブ：フィード左側にあるメインメニューに「コミュニティ」を追加し、コミュニティの検索や切り替えが簡単になります。

・コミュニティアイコン：各コミュニティに独自のビジュアル要素を追加し、Threads上で見つけやすくなります。

・コミュニティ進捗：トピックがコミュニティになるまでのタイミングや、その実現に向けてユーザーがどのように協力できるかが確認できるようになります。

・コミュニティチャンピオン：より多くのユーザーに「コミュニティチャンピオン」のステータスが授与されます。

・ローカルコミュニティ：日本、韓国、台湾で現地語タグが導入されるとともに、コミュニティのローカライズが進められます。



このほか、2026年2月に導入された、フィードに表示するトピックの内容を調整する「Dear Algo」を補完する新機能「Your Algo」が導入されます。「Your Algo」を使うとフィードに表示されるトピックを、自分しかわからない形でThreadsに伝えて制御できるようになるとのこと。「Dear Algo」と「Your Algo」は、統合ハブで管理可能です。

