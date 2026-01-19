2026年01月19日 10時22分 ソフトウェア

Threadsがモバイルアプリのデイリーアクティブユーザー数でX(旧Twitter)を上回る、ブラウザ版は依然としてX優勢



市場調査会社・Similarwebの最新調査レポートにより、MetaのソーシャルメディアであるThreadsが、ついにイーロン・マスク氏のX(旧Twitter)をデイリーアクティブユーザー数で上回ったことが明らかになりました。



Threads edges out X in daily mobile users, new data shows | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/18/threads-edges-out-x-in-daily-mobile-users-new-data-shows/





Similarwebの調査レポートによると、ブラウザ版のデイリーアクティブユーザー数では依然としてXがThreadsを圧倒していますが、iOSおよびAndroid向けのモバイルアプリのみで比較すると、Threadsがついにデイリーアクティブユーザー数でXを上回りました。



モバイルアプリ版のThreadsは過去数カ月でデイリーアクティブユーザー数が増加し続けており、2026年1月7日時点でのデイリーアクティブユーザー数は1億4150万人に達しているそうです。なお、モバイルアプリ版のXのデイリーアクティブユーザー数は1億2500万人なので、その差は1650万人となります。



2024年12月以降のモバイルアプリ版ThreadsとXのデイリーアクティブユーザー数の推移をまとめたグラフが以下。Threadsが徐々にデイリーアクティブユーザー数を増やしているのに対して、Xは徐々にデイリーアクティブユーザー数を減らしているのがわかります。





ただし、ブラウザ版のデイリーアクティブユーザー数ではXが圧倒していることも明らかになっています。以下は2025年7月以降のブラウザ版X(黒線)とThreads(赤線)のデイリーアクティブユーザー数をまとめたグラフ。Xのデイリーアクティブユーザー数が1億5000万人前後であるのに対して、Threadsはわずか850万人程度となっており、モバイルアプリと比較するとブラウザ経由ではほとんど使われていないことがわかります。





Xの衰退とThreadsの成長について、テクノロジーメディアのTechCrunchは「これは最近のXをめぐる騒動への反応ではなく、長期的な傾向の結果であるように思われます」と指摘しています。



Xはユーザーがプラットフォームに統合された生成AIの「Grok」を使用して、未成年者を含む女性の同意のないヌード画像を作成していたことで、インドネシアやマレーシアではアクセスがブロックされており、イギリスでは規制当局による調査がスタートしています。



アメリカでもGrokとXは問題視されており、政治家からは「GrokとXのアプリをAppleとGoogleのアプリストアから削除せよ」という公開書簡がAppleとGoogleのCEOに送付されており、カリフォルニア州司法長官はGrokの開発元であるxAIに業務停止命令を出しています。



イーロン・マスクのGrokでは禁止されたはずの性的画像が依然生成可能との報道、カリフォルニア州司法長官はGrokのxAIに業務停止命令 - GIGAZINE





なお、Xでの騒動を受け、Blueskyもインストール数が急増しています。

