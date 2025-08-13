2025年08月13日 11時45分 ネットサービス

Threadsの月間アクティブユーザー数が4億人に到達



Metaのテキスト中心SNS「Threads」が、月間アクティブユーザー数4億人を突破したと発表しました。モバイルアクティブユーザーの数も、Xに迫る勢いで成長しています。



Instagramの責任者でThreadsのサポーターを務めるアダム・モッセーリ氏が2025年8月13日に自身のThreadsアカウントで発表した内容によると、2025年7月下旬時点で、Threadsの月間アクティブユーザー数は4億人を超えたとのこと。モッセーリ氏は「Twitter(現X)に対抗するという突飛なアイデアから始まったThreadsですが、今では様々な視点を自由に交換できる有意義なプラットフォームへと進化を遂げています。今日のような場を築いてくださった皆様に心から感謝いたします。私たちにはまだまだやるべきことがたくさんあります」と語っています。





「Threads」は2023年7月にXのような短文投稿型のSNSとしてスタートし、開始から2時間で200万人が登録、そこから24時間足らずで3000万人の新規登録者を獲得するという驚異的な増加ペースを見せました。Threadsの月間アクティブユーザー数はリリースから1年で1億7500万人を突破し、2025年5月にはMetaの2025年第1四半期決算発表の中で、Threadsの月間アクティブユーザー数が3億5000万人に達していることをマーク・ザッカーバーグCEOが明かしました。



競合分析ツール「Similarweb」のデータによると、Threadsの2025年6月のモバイルアクティブユーザー数は1億1510万人で、前年比128％増と急成長を続けているそうです。同月のXのモバイルアクティブユーザー数は1億3200万人と前年比で15％以上減少しており、依然としてThreadsより人気ですが、その差は縮まっています。



また、アメリカ国内のデータに限ると、Threadsの1日あたりのモバイルユーザー数は1530万人と推定されているのに対し、Xは2290万人とその差はさらに小さくなっています。一方で、ウェブブラウザでのアクセス数はXが6月の1日あたり1億4580万回を記録しましたが、Threadsはわずか690万回と、大きく遅れを取っています。





Threadsは2025年6月に投稿した文章の一部や画像にぼかしをかける「ネタバレ防止機能」をテストしたり、7月にはDM機能とハイライト機能を追加したほか、パフォーマンス分析機能「Threads Insights」を強化するなど、短文投稿型SNSとして役立つ数多くの新機能をリリースしており、Threadsの成長はそれを反映したものだと考えられます。



