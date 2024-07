Threadsの月間アクティブユーザー数がリリースから1年で1億7500万人を突破

Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが、短文投稿SNS「 Threads 」の月間アクティブユーザー数がリリースから約1年で1億7500人を突破したことを報告しました。 Meta’s Threads hits 175 million users one year after launch - The Verge https://www.theverge.com/2024/7/3/24191074/meta-threads-users-mark-zuckerberg

2024年07月04日 10時28分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

