2023年07月17日 18時39分 モバイル

Twitter代替アプリとして注目集める「Threads」の週間アクティブユーザーはすでにTwitterの5分の1に到達



FacebookやInstagramの開発元であるMetaがTwitterの代替アプリとしてリリースした「Threads」は、リリースからわずか1日で新規登録者数が3000万人を突破するなど好調な出だしを切っています。そんなThreadsについて、アプリ調査企業のdata.aiが「世界最速で1億5000万回ダウンロードを達成し、週間アクティブユーザー数もすでに1億人に到達している」というデータを公開しました。



Meta’s Threads Crosses 150M Downloads Worldwide after Seeing Nearly 100M Active Users in First Three Days

https://www.data.ai/en/insights/market-data/threads-crosses-150m-downloads/





Instagram Threads now has one-fifth the weekly active user base of Twitter | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/07/16/instagram-threads-now-has-one-fifth-the-weekly-active-user-base-of-twitter/



Meta Threads engagement has dropped off: Sensor Tower, SimilarWeb

https://www.cnbc.com/2023/07/13/meta-threads-engagement-has-dropped-off-sensor-tower-similarweb.html



また、data.aiのデータによると、2023年7月6日にリリースされたThreadsは、リリースからわずか6日間で世界中で合計1億5000万回ダウンロードされたそうです。アプリの総ダウンロード数が1億5000万回に到達するスピードは、Threadsがわずか6日と世界最速。これに対して、2番目に速く1億5000万回ダウンロードに到達したのはポケモンGO、達成には33日もかかっています。



以下のグラフは全世界でアプリダウンロード数が1億5000万回に到達したのが速かったものトップ10をまとめたもの。1位がThreads(6日)、2位がポケモンGO(33日)で、以下Call of Duty Mobile(106日)、Helix Jump(153日)、Happy Glass(171日)、Color Bump 3D(174日)、My Talking Tom Friends(176日)、slither.io(190日)、Fun Race 3D(192日)、PUBG Mobile(193日)の順に続きます。





data.aiのデータによると、Threadsはリリース初週ですでに約9300万人の週間アクティブユーザーを抱えているとのこと。なお、Metaも7月10日に「Threadsのユーザー数が1億人に到達した」と発表していました。





data.aiは「Threadsはリリース間もないタイミングで週間アクティブユーザー数が約1億人に達している」として、「ソーシャルアプリがリリース間もないタイミングでこれだけ大きな週間アクティブユーザーを抱えているという前例は覚えがありません」と称賛しています。



なお、Twitterの週間アクティブユーザー数は約5億人ほどだそうで、Threadsはすでに5分の1ほどのアクティブユーザーを抱えているということになります。これに対して、アメリカでTwitterのライバルアプリとして注目されているドナルド・トランプ元大統領によるソーシャルアプリ・Truth Socialの週間アクティブユーザー数は100万人程度だそうです。



世界中の広い地域で利用可能となっているThreadsですが、特に多くのユーザーがいるのがインドです。Threadsアプリのダウンロード数が多い地域トップ5をまとめたのが以下で、1位がインド(33%)、2位がブラジル(22%)、3位がアメリカ(16%)、4位がメキシコ(8%)、5位が日本(5%)と続きます。なお、インドはTwitterアプリのダウンロード数および月間アクティブユーザー数においても、2番目に多い市場となっているそうです。





一方で、調査分析企業のSensor Towerによると、Threadsのデイリーアクティブユーザー数は7月8日から11日、12日にかけて約20%も減少しており、ユーザーのアプリ滞在時間も50%減少し、20分から10分にまで減少しているそうです。



別の調査企業であるSimilarwebも、Threadsユーザーのアプリ滞在時間は7月6日の約20分から10日には8分強まで減少したと指摘しており、リリース間もないタイミングから徐々にユーザー数およびユーザーの滞在時間が減少していることが指摘されています。