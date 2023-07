2023年07月07日 10時54分 ネットサービス

TwitterライクなMetaのSNS「Threads」の新規登録者数が1日で3000万人を突破



FacebookやInstagramを展開するMetaが新たに2023年7月6日からスタートした、Twitterライクな短文投稿型のSNS「Threads(スレッズ)」が、サービス開始から1日足らずで3000万人の新規登録者を獲得したことがわかりました。



ThreadsはInstagramアカウントで使用するSNSです。使用方法などは以下の記事にまとめています。



Metaのマーク・ザッカーバーグCEOによると、Threadsには開始から2時間で200万人が登録。



その後も勢いは止まらず、登録者数は24時間足らずで3000万人に到達したとのこと。



Threadsは、MetaがTwitterの競合アプリとして「P92」のコードネームで開発していて、2023年3月にその存在が明らかになりました。



なお、イーロン・マスク氏はThreadsがTwitterの模倣であるとして訴える構えを見せています。



