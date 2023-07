2023年07月07日 17時00分 ネットサービス

Twitter代替アプリのThreadsはInstagramアカウントを削除しないとプロフィールを削除することができないことが判明、InstagramはThreadsアカウントを個別に削除する方法を検討中



2023年7月6日、MetaがTwitterの競合となるテキストベースのSNSアプリである「Threads」をリリースしました。Threadsはリリースから24時間で3000万人の新規登録者を獲得しており、ユーザーは9500万件もの投稿を作成しています。そんなThreadsでは、アカウントを削除してもInstagramアカウントを削除しない限りプロフィールが消えないことが判明しました。



Threads profiles can’t be deleted without removing your entire Instagram account - The Verge

https://www.theverge.com/2023/7/6/23786029/instagram-threads-profiles-deleted-removing





You can’t delete Threads without deleting Instagram too

https://qz.com/threads-meta-delayed-launch-eu-privacy-policy-concerns-1850609340



MetaがTwitter代替アプリとしてリリースしたThreadsは、アカウントがInstagramアカウントと同一になっているため、Instagramアカウントを持っていない場合は最初にそちらのアカウントを作成する必要があります。そのため、Threadsに飽きてアカウントを削除する場合、Instagramアカウントそのものを削除する必要があることが明らかになりました。



Instagramのトップであるアダム・モッセリ氏は、7月7日にThreads上で「アカウントの削除についていくつかの質問を受けました。Threadsアカウントを停止することで、Threadsのプロフィールとコンテンツを非表示にすることができ、プロフィールを非公開にすることができます。ThreadsはInstagramによって運営されているため、現在は1つのアカウントとなっており、Threadsアカウントだけを個別に削除する方法について検討中です」と投稿し、Threadsアカウントだけを個別に削除する方法が存在しないことと、Threadsアカウントを個別に削除する方法を検討中であることを明かしました。





ただし、モッセリ氏が言及している通り、Threadsアカウントを削除することでプロフィールと投稿は非表示にすることが可能です。Threadsアカウントを削除する方法は、以下の記事の「◆4:Threadsの利用停止手順」にまとめられています。



Twitterに似たSNS「Threads」の始め方&使い方レビュー、「最大500文字投稿可能」「画像は10枚同時投稿可能」「PCからも閲覧可能」などなど機能盛りだくさん - GIGAZINE





なお、Threadsではアカウント削除機能が「プロフィールを利用解除」と表記されており、利用解除すると投稿やプロフィールが非表示になるものの、再びInstagramアカウントでThreadsにログインすれば、Threadsのプロフィールや投稿は再び表示されるようになることがヘルプセンターに明記されています。





MetaはTwitterの混乱に乗じて可能な限り素早くThreadsをリリースしました。そのため、Threadsにはダイレクトメッセージ(DM)機能やフォローしたユーザーの投稿をチェックできるフィード、ハッシュタグ機能などの主要な機能が欠けています。



こういったテキストベースのSNSアプリの基本機能について、モッセリ氏は「アプリに関するすべての興奮は、我々にとって非常に嬉しい反応です。本当の問題は、我々が多くの誇大広告を作り上げることができるかどうかではなく、皆さんがThreadsに十分な価値を見出し、長期にわたり使い続けてくれるかどうかです。現在、我々は検索、ハッシュタグ、フォロワーフィード、グラフ同期、Fediverseのサポート、メッセージ機能などの開発に取り組んでいます。しかし、完全な情報開示には時間がかかります」と投稿しています。