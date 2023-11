2023年11月14日 10時47分 ネットサービス

ついにThreadsでInstagramとは別にアカウントを消去することが可能に



Metaが運営するSNSのThreadsで、Instagramアカウントを巻き添えにすることなくThreadsアカウントのみを削除することができるようになると、Instagramが発表しました。



Threadsには、Instagramアカウントを削除しないとThreadsのアカウントを削除できないという仕様があるため、一部のユーザーから不満の声が上がっています。これを受けて、InstagramはThreadsアカウントを個別に削除する機能を検討していました。



Instagramの責任者であるアダム・モッセーリ氏は2023年11月14日の投稿で、今後のアップデートでInstagramアカウントとは別にThreadsプロフィールを削除できるようにすることを発表しました。





モッセーリ氏はアップデートの日時を明かしていませんが、IT系ニュースサイトのNeowinは「今後数日以内にリリースされることが予想されます」と述べました。



モッセーリ氏はまた、自分の投稿がMetaの他のプラットフォームで公開されるのをストップさせる機能の追加についても案内しています。



X(旧Twitter)の代替プラットフォームとして注目されたThreadsは、2023年7月6日のリリースから24時間で新規登録者数が3000万人を突破するなど話題となりましたが、翌月には利用者が82%減少するなど、伸び悩んでいます。



そのため、Threadsは機能不足の解消とユーザーからの要望への対応に注力しており、これまでのアップデートでGIFアニメーションへの対応や投票機能、編集ボタンなどを追加してきました。



IT系ニュースサイトの9to5Macによると、Threadsは目下、コメントが多いトピックをランキング形式で表示する「トレンドトピック」の実装に取り組んでいるとのことです。