Blueskyのユーザー数が4000万人を突破、「低評価」機能のベータ版も登場



2025年11月1日、Blueskyのユーザー数が4000万人を突破したことが明らかになりました。



Bluesky hits 40 million users, introduces 'dislikes' beta | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/10/31/bluesky-hits-40-million-users-introduces-dislikes-beta/



Blueskyの公式アカウントは2025年11月1日にユーザー数が4000万人を突破したことを報告しました。





Blueskyのユーザー数動向を記録しているStats for Bluesky by Jazでも、ユーザー数が4000万人を突破したことを確認可能です。





なお、Blueskyは2025年1月末にユーザー数3000万人を突破しました。



Blueskyのユーザー数が3000万人を突破して開発者らからも喜びの声 - GIGAZINE





ユーザー数4000万人を突破する前日の10月31日には、開発中の複数の新機能についても発表しています。



Progress Update: Building Healthier Social Media - Bluesky

https://bsky.social/about/blog/10-31-2025-building-healthier-social-media-update





Blueskyは知り合いになりそうなユーザー同士をマッピングするシステムを開発中であると明かしています。このシステムを導入することで、ユーザーは自身が属しているコミュニティに近い人からの返信を優先することが可能となり、会話がより関連性が高く、親しみやすく、誤解が生じにくいものになるとのことです。



さらに、BlueskyはDiscoverやその他のフィードにおけるパーソナライゼーションを向上させるための新しいフィードバックシステムとして、低評価オプションのテストを開始します。低評価はユーザーがどのような投稿を非表示にしたいかをシステムが理解するのに役立つものになるとのことです。また、返信のランキングにもわずかに影響し、質の低い返信の表示を減らすことに役立つ模様。低評価はプライベートなものであり、ユーザーが低評価した投稿について周囲に知られることはありません。





この他、有害な返信やスパム、話題から外れた返信、悪意のある返信などを正確に検出するための新モデルが導入されています。Blueskyの定める基準を超えた投稿は、返信スレッド、検索結果、通知における表示順位が下げられ、表示回数が減少しますが、誠実な議論のための会話は維持されることとなるそうです。



また、トップレベルの投稿における返信ボタンの動作に小さな変更を加えるテストが実施されています。返信ボタンを押すと投稿作成画面に直接ジャンプするのではなく、まずスレッド全体が表示されるようになっており、返信前にスレッド全体を読むことが促進され、文脈の崩れや重複した返信を減らすことに役立つと目されています。



Blueskyの返信設定では、投稿者は誰が返信できるかを細かく制御することが可能です。しかし、多くのユーザーがこの設定の存在に気づいていません。そこで、より分かりやすいデザインと、投稿作成画面でのワンタイムナッジ機能を導入することで、返信設定が見つけやすく使いやすくアップデートされました。返信設定の可視性が向上することで、より多くのユーザーが独自の会話を形作り、不要な返信を未然に防ぐことができるようになります。

